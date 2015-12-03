Тренерский штаб "Амура" пополнил бывший наставник "Трактора"

Posted 3 декабря 2015, 01:18
Published 3 декабря 2015, 01:18
Modified 17 сентября 2022, 10:43
Updated 17 сентября 2022, 10:43
Руководство хабаровского хоккейного клуба «Амур» решило пополнить тренерский штаб команды ещё одним специалистом. Как сообщает пресс-служба «тигров», теперь в команде с Сергеем Шепелевым будет работать Андрей Николишин, который раньше был наставником челябинского «Трактора». Оттуда его уволили в текущем сезоне. О том, какое именно место тренер займёт в команде, не сообщается, однако в клубе опровергают появившуюся в СМИ информацию, что он сменит Шепелева на посту.
За свою хоккейную карьеру Николишин провёл 5 сезонов в московском «Динамо». Вместе с этой командой он стал чемпионом России 1993 года. За столичный клуб Сергей Николишин выступал в 115 матчах, набрав 42 очка (21+21). В 1994 году был признан лучшим хоккеистом России. Далее он выступал в системе НХЛ, где он провёл 671 игру, набрав 298 очков (94+204). Николишин был в составах команд: Hartford Whalers, Washington Capitals, Chicago Blackhawks и Colorado Avalanche.
Также он неоднократно привлекался в состав сборной России. Николишин принимал участие в двух Олимпиадах (1994 и 2002 годы), Кубке мира (1996) и пяти чемпионатах мира (1993, 1994, 1996, 1997, 2000 годы). Является чемпионом мира 1993 года и бронзовым призёром Олимпийских игр. В 2004 году Сергей Николишин вернулся в систему КХЛ, где играл за ЦСКА, «Авангард», «Ладу», СКА и «Трактор». Большую часть карьеры после возвращения в Россию провёл в последнем — 4 сезона. Был участником матча звёзд КХЛ-2009.
В октябре 2014 года он впервые попробовал себя в роли тренера — дебют состоялся в качестве наставника челябинского «Трактора». В этом клубе он проработал ровно 13 месяцев. В качестве тренера провёл 80 матчей, в которых его команда одержала 40 побед. Уже сегодня, 3 декабря, Сергей Николишин прибывает в Хабаровск, чтобы начать работать.