Тренерский штаб "Амура" пополнил бывший наставник "Трактора"

Руководство хабаровского хоккейного клуба «Амур» решило пополнить тренерский штаб команды ещё одним специалистом. Как сообщает пресс-служба «тигров», теперь в команде с Сергеем Шепелевым будет работать Андрей Николишин, который раньше был наставником челябинского «Трактора». Оттуда его уволили в текущем сезоне. О том, какое именно место тренер займёт в команде, не сообщается, однако в клубе опровергают появившуюся в СМИ информацию, что он сменит Шепелева на посту.