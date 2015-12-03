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Posted 3 декабря 2015, 06:51

Published 3 декабря 2015, 06:51

Modified 14 декабря 2023, 16:07

Updated 14 декабря 2023, 16:07

В Хабаровском крае дело о наезде на велосипедистов передано в суд

3 декабря 2015, 06:51
Следователи доказали причастность водителя иномарки

Следователи управления МВД России по Хабаровскому краю доказали причастность 27-летнего автолюбителя к наезду на трёх велосипедистов, в результате которого погиб один человек, а ещё двое получили травмы различной степени тяжести. РИА «Восток-Медиа» ранее уже писало о трагедии, которая произошла 17 октября на втором километре трассы Хабаровск — Ракитное.

В ночное время водитель Toyota Camry, двигаясь по автодороге со стороны села, врезался в велопутешественников. После этого машина вылетела в правый кювет, а водитель скрылся. После того как следователи возбудили уголовное дело, в ходе разбирательства выяснилось, что автомобиль неоднократно перепродавался.

Поиски водителя привели к 27-летнему хабаровчанину. Однако вину за ДТП поспешила взять на себя его сожительница, заявившая, что именно она была за рулём, а владелец иномарки был пассажиром. Однако полицейские в этом усомнились. Поводом могла стать информация о личности мужчины. После задержания мужчина дал признательные показания в том, что это он сбил велосипедистов.

По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, автолюбитель рассказал, что машину приобрёл за три дня до аварии. Сам ездить на ней не планировал, хотел, чтобы супруга училась вождению. У обоих прав на управление транспортным средством нет. Первоначально за рулём была девушка. На обратной дороге в водительское кресло сел её сожитель. Он, как было установлено в ходе следствия, и управлял седаном в момент столкновения с велосипедистами.

В настоящее время расследование уголовного дела закончено и оно со всеми материалами и обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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