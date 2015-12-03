В Хабаровском крае дело о наезде на велосипедистов передано в суд

По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, автолюбитель рассказал, что машину приобрёл за три дня до аварии. Сам ездить на ней не планировал, хотел, чтобы супруга училась вождению. У обоих прав на управление транспортным средством нет. Первоначально за рулём была девушка. На обратной дороге в водительское кресло сел её сожитель. Он, как было установлено в ходе следствия, и управлял седаном в момент столкновения с велосипедистами.