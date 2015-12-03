Во Владивостоке скоро начнут работу ёлочные базары

До Нового года осталось меньше 30 дней, и если жители края только начинают готовиться к главному зимнему празднику, то специальные службы и администрации работают в целях обеспечения праздничного настроения населения уже давно. В департаменте лесного хозяйства края сообщили РИА «Восток-Медиа», что на сегодняшний день заготовка новогодних ёлок ведётся на севере региона. По предварительным данным, там для реализации подготовят 8,5 тысячи зелёных красавиц. Речь идёт не только о молодых деревьях пород ель аянская и пихта белокорая, но и верхушках старых деревьев. Все они поступят на продажу гражданам и юридическим лицам.Также в продажу в предпраздничные дни поступают ветви деревьев. Заготовка пихтовых и еловых лап разрешается только со срубленных деревьев на лесосеках. Заготовка хвойных веток с растущих деревьев является нарушением.