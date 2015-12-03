Во Владивостоке скоро начнут работу ёлочные базары

Posted 3 декабря 2015, 01:16
Published 3 декабря 2015, 01:16
Modified 15 декабря 2023, 06:46
Updated 15 декабря 2023, 06:46
Приморье продолжает подготовку к Новому году. Уже на следующей неделе, 10 декабря, начнут работу первые ёлочные базары. Сейчас в северных районах края уже вовсю кипит работа по заготовкам хвойных красавиц, сообщает РИА «Восток-Медиа».
До Нового года осталось меньше 30 дней, и если жители края только начинают готовиться к главному зимнему празднику, то специальные службы и администрации работают в целях обеспечения праздничного настроения населения уже давно. В департаменте лесного хозяйства края сообщили РИА «Восток-Медиа», что на сегодняшний день заготовка новогодних ёлок ведётся на севере региона. По предварительным данным, там для реализации подготовят 8,5 тысячи зелёных красавиц. Речь идёт не только о молодых деревьях пород ель аянская и пихта белокорая, но и верхушках старых деревьев. Все они поступят на продажу гражданам и юридическим лицам.Также в продажу в предпраздничные дни поступают ветви деревьев. Заготовка пихтовых и еловых лап разрешается только со срубленных деревьев на лесосеках. Заготовка хвойных веток с растущих деревьев является нарушением.
Весь процесс подготовки проходит в соответствии с правилами Рослесхоза на специальных плантациях и лесных участках. Сегодня на территории Приморья специализированный питомник по выращиванию новогодних елей имеется только у Института лесного хозяйства Приморской государственной сельскохозяйственной академии на базе учебно-опытного лесхоза.
Особенно остро в предновогоднее время всегда стоит легальная заготовка и транспортировка елей. Этот вопрос держат на контроле представители департамента лесного хозяйства и краевых лесничеств. Специалисты проверяют места заготовки новогодней продукции совместно с территориальными органами полиции, проводят рейды и дежурства.
«За нарушение лесного законодательства и незаконную вырубку предусмотрены штрафы. Административная ответственность за незаконную порубку предусматривает штраф для граждан от 3 до 5 тысяч рублей с конфискацией продукции. Для юридических и должностных лиц административные штрафы за незаконную рубку лесных насаждений на несколько порядков выше. Кроме того, при величине ущерба более 5 тысяч рублей наступает уголовная ответственность», — пояснили в департаменте лесного хозяйства Приморского края корреспонденту РИА «Восток-Медиа».
В краевом центре заготовленные ёлки, например, поступят в продажу уже на следующей неделе. Как рассказала корреспонденту агентства сотрудница пресс-службы администрации Владивостока Анастасия Эпова, в приморской столице ёлочные базары начнут работу с 10 декабря: «Адреса точек продаж и их точное количество пока неизвестны, но работа ведётся. На протяжении уже 5-7 лет ёлочные базары во Владивостоке работают в каждом районе. Также со всеми предпринимателями обязательно будут заключены договоры на уборку территории после закрытия точек».
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что подготовка к Новому году в крае медленно, но верно началась ещё с середины прошлого месяца. Так, например, недавно активизировались актёры и различные праздничные агентства, предлагающие частные и корпоративные поздравления Деда Мороза и Снегурочки: трезвые сказочные герои в краевом центре стоят от 2 до 6 тысяч рублей. Многие жители краевого центра уже трепетно выбирают праздничные образы, а родители готовят малышей к предстоящим утренникам и уже бронируют карнавальные костюмы. Кроме того, приморцы не хотят отказываться от новогодних корпоративов. Сотрудники компаний планируют с размахом отпраздновать Новый год в кругу коллег и вовсе не намерены экономить.