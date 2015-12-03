"Знакомство с профессией": товаровед

Выпускники могут работать товароведами-экспертами по оценке качества и конкурентоспособности товаров и услуг, в том числе на предприятиях, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. Могут трудиться в международных организациях по внешней и внутренней торговле, в сбытовых, коммерческих и маркетинговых подразделениях промышленных и торговых предприятий, в торгово-промышленной палате, в органах государственного и муниципального управления, в таможенных органах и органах по защите прав потребителей, в логистических центрах. Также они могут создать собственный бизнес в области внутренней и внешней торговли.