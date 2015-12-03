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Posted 3 декабря 2015, 07:25

Published 3 декабря 2015, 07:25

Modified 15 декабря 2023, 06:46

Updated 15 декабря 2023, 06:46

"Знакомство с профессией": товаровед

3 декабря 2015, 07:25
В условиях жестокой конкуренции особенно востребованы профессионалы в области торговли

РИА «Восток-Медиа» в рамках ежедневной рубрики «Знакомство с профессией» представляет читателям специальность «товаровед». Основные обязанности товароведа, если сформулировать их вкратце, – это следить за соответствием товара установленным нормам, вести учёт его приходов и расходов, вести поиск продукции и осуществлять контакты с контрагентами.

В Приморье высшее образование по этой специальности можно получить в Школе экономики и менеджмента ДВФУ, а также во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса.

Жёсткая конкуренция среди производителей различных товаров заставляет компании завоёвывать клиентов любыми способами. Поэтому коммерсанты предпочитают обращаться к помощи профессиональных товароведов, которые обеспечивают связь компании с производителями и покупателями и занимаются вопросами качества и эксклюзивности товаров.

В настоящее время профессия товароведа считается очень востребованной на рынке труда. Многие фирмы и предприятия нуждаются в квалифицированных специалистах в этой активно развивающейся области.

В крупных организациях, торговых сетях деятельность товароведов разделена по отраслям. Одни занимаются только закупками. Другие – отвечают за качество товара. Это товароведы-бракеры. Товароведы-кладовщики ведут картотеки, осуществляют отгрузку и приём товаров. А товароведы по претензионной работе выставляют поставщикам претензии по качеству, количеству товара и срокам поставок. Малые фирмы не могут себе позволить подобный штат. Поэтому все эти обязанности выполняет один человек.

Специалист по товароведению знает нормативную документацию, технические и санитарные нормы производства продукции, условия хранения и транспортировки товаров. Он определяет соответствие их качества ГОСТам.

В ДВФУ можно получить профессию широкого профиля «товаровед», а во ВГУЭС можно получить образование по профилю «Товароведение и экспертиза товаров во внутренней и внешней торговле». В обоих случаях образовательная программа направлена на профессиональную подготовку бакалавров, владеющих знаниями и навыками в области потребительских свойств, ассортимента и качества, управления ассортиментом и качеством продовольственных и непродовольственных товаров с учётом специфики деятельности в сфере внутренней и внешней торговли.

В процессе учёбы студенты получают профессиональные навыки в области товароведения и экспертизы товаров во внутренней и внешней торговле, умеют управлять ассортиментом и оптимально его формировать, управлять качеством товаров и контролировать его, идентифицировать товары и выявлять их фальсификации, регулировать процессы транспортирования и хранения, развивать деловые связи с поставщиками, внедрять принципы товарного менеджмента и многое другое.

Выпускники могут работать товароведами-экспертами по оценке качества и конкурентоспособности товаров и услуг, в том числе на предприятиях, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. Могут трудиться в международных организациях по внешней и внутренней торговле, в сбытовых, коммерческих и маркетинговых подразделениях промышленных и торговых предприятий, в торгово-промышленной палате, в органах государственного и муниципального управления, в таможенных органах и органах по защите прав потребителей, в логистических центрах. Также они могут создать собственный бизнес в области внутренней и внешней торговли.

Профессия «товаровед» предполагает широкий спектр деятельности, востребована на рынке и имеет высокую общественную значимость.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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