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Posted 4 декабря 2015, 02:55

Published 4 декабря 2015, 02:55

Modified 17 сентября 2022, 10:43

Updated 17 сентября 2022, 10:43

МРОТ на Сахалине подтянут к прожиточному минимуму

4 декабря 2015, 02:55
Об этом договорились профсоюзы, правительство и бизнес

Сахалинские профсоюзы добились согласия власти на пересмотр в 2016 году действующего соглашения о минимальной заработной плате. Минимальный размер оплаты труда (так называется МРОТ) в регионе увеличат, если величина прожиточного минимума трудоспособного населения превысит утверждённый в области размер «минималки».

В июле этого года в рамках трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений установлена минимальная зарплата в регионе — она стала одной из самых высоких в стране. На сегодняшний день в южных и центральных районах Сахалина МРОТ составляет 15 тысяч рублей, до этого его размер был 13 тысяч 250 рублей. На севере острова — 18 тысяч 571 рубль. На Курилах — 20 тысяч рублей, тогда как ранее было 17 тысяч 667 рублей.

30 ноября на заседании трёхсторонней комиссии власти региона, бизнес и профсоюзы должны были договориться о размерах «минималки» на 2016 год. Однако на этот раз позиции сторон не совпали. Областное правительство в лице агентства по труду предложило пролонгировать действующее соглашение, оставив существующие размеры минимальной заработной платы без изменений. А в 2016 году действовать в зависимости от «тенденций, складывающихся в экономике».

По инициативе сахалинских профсоюзов в окончательный вариант соглашения добавлен пункт, согласно которому стороны социального партнёрства обязуются, в случае превышения величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Сахалинской области над установленным размером минимальной заработной платы, в течение месяца после опубликования соответствующего постановления провести переговоры об увеличении размера минимальной заработной платы и заключить новое соглашение.

Председатель областного союза организаций профсоюзов Анатолий Крутченко отметил, что они добились внимания к их позиции.

«В зависимости от роста величины прожиточного минимума в 2016 году будет расти и размер минимальной заработной платы. Пока неизвестно, какими именно будут показатели в первом квартале будущего года. Однако прогнозные данные по росту инфляции и прожиточного минимума, на наш взгляд, неутешительны. Мы не должны допустить того, чтобы МРОТ был ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения Сахалинской области», — подчеркнул глава островных профсоюзов.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика#Сахалинская область
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