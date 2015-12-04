МРОТ на Сахалине подтянут к прожиточному минимуму

В июле этого года в рамках трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений установлена минимальная зарплата в регионе — она стала одной из самых высоких в стране. На сегодняшний день в южных и центральных районах Сахалина МРОТ составляет 15 тысяч рублей, до этого его размер был 13 тысяч 250 рублей. На севере острова — 18 тысяч 571 рубль. На Курилах — 20 тысяч рублей, тогда как ранее было 17 тысяч 667 рублей.