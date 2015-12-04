Сотовый оператор показывает качественно новый подход к обслуживанию

«Открытие нового салона с детской зоной – это качественно новый подход к системе обслуживания. Разделение пространства по потребительскому спросу позволило не просто сделать новый виток в развитии нашего подхода к предоставлению сервисов МТС в офисе продаж и сократить время обслуживания, но и сделать помещение более приятным для посещения. Акцентируя внимание на потребностях и нуждах наших клиентов, даже самых маленьких, мы хотим создать для них комфортную среду, где они могут подключить необходимые услуги и сервисы, а также подобрать современные гаджеты по доступной цене», ─ рассказала директор Розничной сети МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Евгения Сысоева.



Сегодня в офисах МТС посетители могут получить полный комплекс услуг: пополнить лицевой счёт, оформить кредиты на оборудование и страховки, совершить денежные переводы в пределах России и за границу, купить авиа- или билеты на поезд, оплатить штрафы ГИБДД или сделать другие платежи с помощью наличных или пластиковых карт.



Новый салон специально для удобства абонентов располагается в центре города на улице Светланской, 7. Салон работает каждый день с 10:00 до 20 часов.

