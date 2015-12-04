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Posted 4 декабря 2015, 04:35

Published 4 декабря 2015, 04:35

Modified 17 сентября 2022, 14:28

Updated 17 сентября 2022, 14:28

Сотовый оператор показывает качественно новый подход к обслуживанию

4 декабря 2015, 04:35
Во Владивостоке открылся первый на Дальнем Востоке салон МТС с детской зоной

Детская зона для малышей, пришедших с родителями в салон МТС, организована в основном зале нового офиса. Специально для маленьких посетителей в ней размещены несколько стульев и столов, где в свободном для них доступе лежат карандаши, разноцветные мелки и чистые листы бумаги. Находясь в специальной зоне, дети могут рисовать, читать и играть друг с другом, не отвлекая родителей, пока те выбирают современный гаджет или получают консультации у специалистов МТС.

Второй отличительной чертой нового салона стало наличие двух залов обслуживания вместо одного привычного. В первом зале посетители могут посмотреть, протестировать и приобрести телефон и аксессуары от ведущих мировых производителей. Во втором – получить консультацию по вопросам сотовой связи и заключить договор.

«Открытие нового салона с детской зоной – это качественно новый подход к системе обслуживания. Разделение пространства по потребительскому спросу позволило не просто сделать новый виток в развитии нашего подхода к предоставлению сервисов МТС в офисе продаж и сократить время обслуживания, но и сделать помещение более приятным для посещения. Акцентируя внимание на потребностях и нуждах наших клиентов, даже самых маленьких, мы хотим создать для них комфортную среду, где они могут подключить необходимые услуги и сервисы, а также подобрать современные гаджеты по доступной цене», ─ рассказала директор Розничной сети МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Евгения Сысоева.

Сегодня в офисах МТС посетители могут получить полный комплекс услуг: пополнить лицевой счёт, оформить кредиты на оборудование и страховки, совершить денежные переводы в пределах России и за границу, купить авиа- или билеты на поезд, оплатить штрафы ГИБДД или сделать другие платежи с помощью наличных или пластиковых карт.

Новый салон специально для удобства абонентов располагается в центре города на улице Светланской, 7. Салон работает каждый день с 10:00 до 20 часов.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#МТС
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