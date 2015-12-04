"Знакомство с профессией": музыковед

Музыковеды работают в филармониях, они составляют репертуар концертов, отвечают за уровень программ и исполнителей, руководят исполнительскими коллективами. Музыковед – это музыкальный просветитель. Он пишет научно-популярные очерки и статьи о музыке, аннотации к концертам. Он знакомит слушателей с музыкальным творчеством в СМИ, работает в музыкальных издательствах, редактирует ноты и книги о музыке, при этом следит за всеми новыми именами и явлениями, которые появляются в музыкальной жизни.