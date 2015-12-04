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Posted 4 декабря 2015, 01:04

Published 4 декабря 2015, 01:04

Modified 15 декабря 2023, 06:43

Updated 15 декабря 2023, 06:43

"Знакомство с профессией": музыковед

4 декабря 2015, 01:04
В Приморье такую специальность можно получить только в одном вузе

РИА «Восток-Медиа» в рамках ежедневной рубрики «Знакомство с профессией» представляет читателям специальность «музыковед». Единственный вуз в Приморье, в котором можно получить такую специальность, - это Дальневосточная государственная академия искусств во Владивостоке.

Выпускник музыкального факультета ДВГАИ по этой специальности выходит с дипломом специалиста по направлению подготовки «Музыковедение». В процессе учёбы студенты изучают такие предметы, как гармония, инструментоведение, инструментовка, история оркестровых стилей, методология музыковедческого исследования, музыкальная информатика, музыкальная форма, основы редактирования, полифония, чтение партитур и другие.

Человек с таким образованием может трудиться не только музыковедом, но и арт-менеджером, искусствоведом, культурологом, преподаватем, музыкальным журналистом, критиком или редактором.

Музыковеды работают в филармониях, они составляют репертуар концертов, отвечают за уровень программ и исполнителей, руководят исполнительскими коллективами. Музыковед – это музыкальный просветитель. Он пишет научно-популярные очерки и статьи о музыке, аннотации к концертам. Он знакомит слушателей с музыкальным творчеством в СМИ, работает в музыкальных издательствах, редактирует ноты и книги о музыке, при этом следит за всеми новыми именами и явлениями, которые появляются в музыкальной жизни.

Кроме того, они занимаются научно-исследовательской работой, изучают творчество композиторов и историю развития музыкальной культуры, а также могут преподавать профильные дисциплины (сольфеджио, музыкальную литературу, историю музыки, гармонию) в вузах, колледжах, музыкальных школах и детских школах искусств.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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