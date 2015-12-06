Темнокожий украинец и швед из "Амура" завоевали команде два очка

Команда из Ханты-Мансийска — один из основных конкурентов «Амура» за место в плей-офф. Победа над «Югрой» позволила бы хабаровчанам сократить отставание от восьмого места в Восточной конференции. Начало встречи выдалось безголевым, но с обилием опасных моментов. Сначала Михаил Железнов убежал один на один, но не сумел переиграть голкипера гостей. Затем «Югра» едва не открыла счёт в матче, но надёжно сыграл голкипер «тигров» Юха Метсола.