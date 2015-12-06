Темнокожий украинец и швед из "Амура" завоевали команде два очка

Posted 6 декабря 2015, 14:15
Published 6 декабря 2015, 14:15
Modified 15 декабря 2023, 06:43
Updated 15 декабря 2023, 06:43
Хабаровский хоккейный клуб «Амур» выиграл второй домашний матч кряду. Сегодня, 6 декабря, на льду «Платинум Арены» в овертайме была обыграна «Югра» из Ханты-Мансийска. Как писало РИА «Восток-Медиа», в пятницу, 4 декабря, подопечные Андрея Николишина взяли верх над екатеринбургским «Автомобилистом».
Команда из Ханты-Мансийска — один из основных конкурентов «Амура» за место в плей-офф. Победа над «Югрой» позволила бы хабаровчанам сократить отставание от восьмого места в Восточной конференции. Начало встречи выдалось безголевым, но с обилием опасных моментов. Сначала Михаил Железнов убежал один на один, но не сумел переиграть голкипера гостей. Затем «Югра» едва не открыла счёт в матче, но надёжно сыграл голкипер «тигров» Юха Метсола.
В начале второго периода вновь Михаил Железнов был близок к тому, чтобы отличиться, но шайба после его броска угодила в штангу. И всё же зрителям недолго пришлось ждать первого гола. На 35-й минуте уроженец Украины с канадским паспортом Аким Алиу совершил рейд через всю площадку и с острого угла попал точно в домик Владиславу Фокину — 1:0. Кстати, ассистентом в этом эпизоде выступил вратарь хабаровчан Юха Метсола.
После перерыва свою первую шайбу за «Амур» забил Никлас Бергфорс. Шведский легионер опередил защитников гостей и поразил ворота «Югры». Однако это преимущество «тигров» было кратковременным. Артём Бурлянский обокрал Юху Метсолу за воротами и отпасовал на Павла Медведева. Последнему лишь оставалось поразить пустые ворота — 2:1.
В середине третьего периода «Югра» сумела сравнять счёт, реализовав большинство. Константин Панов подставил клюшку под бросок Игоря Бортникова — 2:2, и хозяевам пришлось всё начинать сначала.
«Когда команда побеждает, эмоциональный фон зашкаливает. Подтверждением этому являются полные трибуны. Ребята это заслужили своей игрой. Однако, ведя в счёте 2:0, необходимо доводить дело до победы. Но хоккей — игра непредсказуемая. Играют мужики, бьются до последнего, и побеждает тот, у кого сильней характер», — рассказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Амура» Андрей Николишин.
В этой встрече характер оказался крепче у «тигров». В овертайме «Амур» получил численное преимущество, которое сумел реализовать. Ян Коларж отдал пас под бросок Акиму Алиу, а первым на добивании оказался Никлас Бергфорс, оформивший дубль – 3:2.
«За пару дней сложно что-то изменить. Но ребята вняли какие-то вещи, многое стало получаться, они сами это чувствуют, видят. Мы стали играть более активно в зоне атаки, создавать давление, играть на ошибках. Соответственно, это пока даёт результат», — подчеркнул наставник «Амура».
Победа над «Югрой» позволила хабаровчанам сократить отставание от 10-го места до двух очков. Теперь в активе «Амура» 48 баллов, кроме того, «тигры» имеют одну игру в запасе. Впрочем, отставание от заветной восьмёрки по-прежнему составляет 10 очков. Во вторник, 8 декабря, «Амур» на родном льду будет принимать ещё одного конкурента за попадание в плей-офф — «Барыс» из Астаны.