Во Владивостоке подростки ограбили соседский коттедж

Posted 7 декабря 2015, 04:27
Published 7 декабря 2015, 04:27
Modified 17 сентября 2022, 10:43
Updated 17 сентября 2022, 10:43
Во Владивостоке трое несовершеннолетних мальчиков из благополучных семей ограбили коттедж соседа. Предварительно они выследили, что хозяева редко бывают дома, а частная собственность не охраняется.
В приморской столице полицейские задержали троих подростков, обчистивших коттедж на улице Уютной. Сообщение о краже имущества поступило в дежурную часть отдела полиции № 6 УМВД на Океанской от жителя одного из коттеджных посёлков под Владивостоком.
Потерпевший рассказал, что его жилище ограбили, в результате чего исчезли 3 плазменных телевизора, декоративные самурайские мечи, детская модель автомашины "Тойота-Прадо" на пульте управления, а также дрель и шуруповёрт.
В дальнейшем сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 6 в ходе оперативно–разыскных мероприятий установили личности воров и задержали троих подростков в возрасте 14 и 15 лет. Оказалось, что несовершеннолетние проживают по соседству, причём все воспитываются в благополучных семьях.
Следователи установили, что подростки заранее узнали, что хозяева редко бывают дома, что территория частной собственности не охраняется и что там не установлена сигнализация.
Правонарушители проникли в жилище через окно, отжав оконную раму на первом этаже, и вынесли из дома вещи.
Задержанные уже дали признательные показания в отделе полиции, похищенное имущество возвращено законному владельцу.
В отношении трёх несовершеннолетних полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Материалы переданы в Следственный комитет для дальнейшего расследования.