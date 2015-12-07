Во Владивостоке подростки ограбили соседский коттедж

В дальнейшем сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 6 в ходе оперативно–разыскных мероприятий установили личности воров и задержали троих подростков в возрасте 14 и 15 лет. Оказалось, что несовершеннолетние проживают по соседству, причём все воспитываются в благополучных семьях.