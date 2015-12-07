vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 7 декабря 2015, 04:27

Published 7 декабря 2015, 04:27

Modified 17 сентября 2022, 10:43

Updated 17 сентября 2022, 10:43

Во Владивостоке подростки ограбили соседский коттедж

7 декабря 2015, 04:27
Их добычей стали три плазменных телевизора, самурайские мечи и модель "Тойоты-Прадо"

Во Владивостоке трое несовершеннолетних мальчиков из благополучных семей ограбили коттедж соседа. Предварительно они выследили, что хозяева редко бывают дома, а частная собственность не охраняется.

В приморской столице полицейские задержали троих подростков, обчистивших коттедж на улице Уютной. Сообщение о краже имущества поступило в дежурную часть отдела полиции № 6 УМВД на Океанской от жителя одного из коттеджных посёлков под Владивостоком.

Потерпевший рассказал, что его жилище ограбили, в результате чего исчезли 3 плазменных телевизора, декоративные самурайские мечи, детская модель автомашины "Тойота-Прадо" на пульте управления, а также дрель и шуруповёрт.

В дальнейшем сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 6 в ходе оперативно–разыскных мероприятий установили личности воров и задержали троих подростков в возрасте 14 и 15 лет. Оказалось, что несовершеннолетние проживают по соседству, причём все воспитываются в благополучных семьях.

Следователи установили, что подростки заранее узнали, что хозяева редко бывают дома, что территория частной собственности не охраняется и что там не установлена сигнализация.

Правонарушители проникли в жилище через окно, отжав оконную раму на первом этаже, и вынесли из дома вещи.

Задержанные уже дали признательные показания в отделе полиции, похищенное имущество возвращено законному владельцу.

В отношении трёх несовершеннолетних полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Материалы переданы в Следственный комитет для дальнейшего расследования.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика