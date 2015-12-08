Хабаровским гимназистам в формате интерактива рассказали о Конституции

«Мне приятно то, что в нашей краевой Думе шестого созыва я возглавляю именно комитет по науке, образованию, культуре, спорту и молодёжной политике, — поделилась со слушателями депутат Законодательной Думы Хабаровского края Валентина Мешкова. — С молодёжью всегда интересно работать, подпитываться от них новыми знаниями и помогать решать их проблемы. Я сорок лет проработала в Академии физической культуры и хорошо знаю, какие у молодых проблемы, с какими предложениями они приходят. Поэтому после нашей встречи, если у вас будут вопросы о развитии спорта, образования, культуры, я всегда вам готова ответить».