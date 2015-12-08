Хабаровским гимназистам в формате интерактива рассказали о Конституции

Posted 8 декабря 2015, 06:35
Published 8 декабря 2015, 06:35
Modified 17 сентября 2022, 10:43
Updated 17 сентября 2022, 10:43
В преддверии Дня Конституции России в хабаровской гимназии № 5 прошёл открытый урок на тему этого государственного праздника. С девятиклассниками встретились представители краевого парламента, избиркома, а также молодёжных общественных палат регионального и городского парламента.
«Мне приятно то, что в нашей краевой Думе шестого созыва я возглавляю именно комитет по науке, образованию, культуре, спорту и молодёжной политике, — поделилась со слушателями депутат Законодательной Думы Хабаровского края Валентина Мешкова. — С молодёжью всегда интересно работать, подпитываться от них новыми знаниями и помогать решать их проблемы. Я сорок лет проработала в Академии физической культуры и хорошо знаю, какие у молодых проблемы, с какими предложениями они приходят. Поэтому после нашей встречи, если у вас будут вопросы о развитии спорта, образования, культуры, я всегда вам готова ответить».
Гимназистам рассказали об истории конституции в России, а член молодёжной общественной палаты при краевой Думе Дмитрий Шиш подробно остановился на действующем основном законе государства. Он устроил с подростками интерактив, не только рассказывая им об особенностях Конституции, но и выясняя, что девятиклассники сами знают о ней.
Так, например, ребята узнали, что президент России не состоит ни в какой политической партии, сколько сейчас территориальных субъектов есть в составе Федерации, с какого возраста можно начинать работать, и какие обязанности есть у граждан по Конституции.
После этого учащиеся засыпали гостей вопросами, проявив явную заинтересованность к теме молодёжной политики в регионе. Так, в частности, они хотели узнать, какие меры принимают региональные власти для того, чтобы удержать подрастающее поколение в регионе, что делается для развития спорта и системы образования. При этом некоторые слушатели отметили, что активно развивается краевой центр, становясь интересным и современным городом, который может соперничать со многими представителями центральной части России.
Как отметил директор гимназии Эдуард Перепечай, такие встречи с учащимися проходят уже пятый год.