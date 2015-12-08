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Posted 8 декабря 2015, 06:35

Published 8 декабря 2015, 06:35

Modified 17 сентября 2022, 10:43

Updated 17 сентября 2022, 10:43

Хабаровским гимназистам в формате интерактива рассказали о Конституции

8 декабря 2015, 06:35
Учащихся также заинтересовало развитие образования в регионе

В преддверии Дня Конституции России в хабаровской гимназии № 5 прошёл открытый урок на тему этого государственного праздника. С девятиклассниками встретились представители краевого парламента, избиркома, а также молодёжных общественных палат регионального и городского парламента.

«Мне приятно то, что в нашей краевой Думе шестого созыва я возглавляю именно комитет по науке, образованию, культуре, спорту и молодёжной политике, — поделилась со слушателями депутат Законодательной Думы Хабаровского края Валентина Мешкова. — С молодёжью всегда интересно работать, подпитываться от них новыми знаниями и помогать решать их проблемы. Я сорок лет проработала в Академии физической культуры и хорошо знаю, какие у молодых проблемы, с какими предложениями они приходят. Поэтому после нашей встречи, если у вас будут вопросы о развитии спорта, образования, культуры, я всегда вам готова ответить».

Гимназистам рассказали об истории конституции в России, а член молодёжной общественной палаты при краевой Думе Дмитрий Шиш подробно остановился на действующем основном законе государства. Он устроил с подростками интерактив, не только рассказывая им об особенностях Конституции, но и выясняя, что девятиклассники сами знают о ней.

Так, например, ребята узнали, что президент России не состоит ни в какой политической партии, сколько сейчас территориальных субъектов есть в составе Федерации, с какого возраста можно начинать работать, и какие обязанности есть у граждан по Конституции.

После этого учащиеся засыпали гостей вопросами, проявив явную заинтересованность к теме молодёжной политики в регионе. Так, в частности, они хотели узнать, какие меры принимают региональные власти для того, чтобы удержать подрастающее поколение в регионе, что делается для развития спорта и системы образования. При этом некоторые слушатели отметили, что активно развивается краевой центр, становясь интересным и современным городом, который может соперничать со многими представителями центральной части России.

Как отметил директор гимназии Эдуард Перепечай, такие встречи с учащимися проходят уже пятый год.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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