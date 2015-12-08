Хабаровский "Амур" выиграл третий матч подряд

«Изменения в составе планировались ещё до матча с «Барысом». Но каждый игрок должен на тренировках доказывать свою состоятельность. Тарасов на сегодняшний день травмирован, а Зогорна в обойме и ждёт своего часа. Что касается Акима, то он больше защитник, чем нападающий. Ошибки? Без них не играет никто», — подчеркнул наставник «Амура».