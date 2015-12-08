Хабаровский "Амур" выиграл третий матч подряд

Posted 8 декабря 2015, 15:30
Published 8 декабря 2015, 15:30
Modified 15 декабря 2023, 06:46
Updated 15 декабря 2023, 06:46
Хоккеисты хабаровского «Амура» выиграли третий домашний матч кряду. На льду «Платинум Арены» со счётом 3:2 дальневосточники одолели казахстанский «Барыс», который является одним из основных конкурентов «тигров» за место в плей-офф. Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», до этого хабаровчане обыграли екатеринбургский «Автомобилист» и «Югру» из Ханты-Мансийска.
Хозяева реализовали первое же удаление в матче. Причём на это им потребовалось всего 10 секунд. На третьей минуте встречи Аким Алиу бросил от синей линии, шайба отскочила от борта прямо на клюшку Денису Толпеко, который оказался один перед пустыми воротами — 1:0.
В начале второго периода гости забили ответную шайбу. Брэндон Боченски точным броском в верхний угол реализовал численное преимущество «Барыса» — 1:1. В середине периода шайба ещё раз побывала в воротах казахстанской команды, однако судья гол не засчитал. Вячеслав Ушенин переправил её в ворота коньком, что является нарушением правил.
Ничейный счёт продержался до конца второго игрового отрезка, однако на перерыв «Амур» ушёл, ведя в счёте. Вячеслав Литовченко за 25 секунд до конца периода отличился с передачи Евгения Грачёва — 2:1.
В начале третьего периода Вячеслав Ушенин забил уже по всем правилам. Ринат Ибрагимов выдал шикарнейшую передачу, и Ушенину оставалось только подставить клюшку. Впрочем, арбитрам, чтобы засчитать взятие ворот, пришлось прибегнуть к помощи видеопросмотра. В итоге «Амур» довёл преимущество в счёте до двух шайб.
Однако в середине третьего периода Найджел Доус забил второй гол «Барыса». Защитники «Амура» откровенно забыли нападающего казахстанского клуба перед своими воротами. В итоге Доус, уложив на паузе Юху Метсолу, отправил шайбу под перекладину — 3:2.
«Сегодня я впервые увидел волну на трибунах, а это дорогого стоит. Спасибо болельщикам, что так поддерживают команду. По игре наделали кучу ошибок, тому виной игра «Барыса». Но тем не менее нужно уметь играть по счёту, играть правильно, без валидольных концовок», — рассказал на пресс-конференции главный тренер «Амура» Андрей Николишин.
В турнирной таблице «Амур» поднялся на одну строчку, опередив «Югру». Теперь подопечные Андрея Николишина занимают 10-е место в Восточной конференции. При этом у хабаровчан ещё есть резерв для усиления. В трёх последних встречах не играли нападающие Дмитрий Тарасов и Томаш Зогорна.
«Изменения в составе планировались ещё до матча с «Барысом». Но каждый игрок должен на тренировках доказывать свою состоятельность. Тарасов на сегодняшний день травмирован, а Зогорна в обойме и ждёт своего часа. Что касается Акима, то он больше защитник, чем нападающий. Ошибки? Без них не играет никто», — подчеркнул наставник «Амура».
В четверг и пятницу хабаровчане на своём льду будут принимать омский «Авангард». Начало матчей в 19:30.