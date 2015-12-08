Памела Андерсон призвала освободить дельфинов и белух

Posted 8 декабря 2015, 06:01
Published 8 декабря 2015, 06:01
Modified 14 декабря 2023, 16:04
Updated 14 декабря 2023, 16:04
Голливудская актриса Памела Андерсон призвала руководство России запретить промысел бельков, а также освободить из океанариумов дельфинов и белух. С такой инициативой она выступила на встрече с главой президентской администрации Сергеем Ивановым, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Встреча, посвящённая сохранению редких и исчезающих видов животных, прошла в Кремле. В ней приняли участие актриса Памела Андерсон, руководитель администрации президента Сергей Иванов и министр природных ресурсов РФ Сергей Донской. Голливудская знаменитость представляла Международный фонд защиты животный (IFAW), членом которого она является.
«Сегодня я приехала сюда, чтобы обратиться к правительству Российской Федерации о необходимости законодательно запретить промысел бельков (тюленят). Меня очень волнует тема океанариумов, в которых до сих пор содержатся белухи и косатки. Я веду пропаганду, чтобы белух, косаток и дельфинов выпустили на свободу», — сказала Андерсон.
Специалисты, изучающие этих животных, отнеслись к инициативе «освобождения белух» со значительной долей скепсиса. Врио директора Приморского океанариума Вадим Серков рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа», что выпуск животных на волю – опасная утопия. Вместе с тем, по словам специалиста, можно улучшить их жизнь с помощью законодательных мер.
Серков сообщил, что после нескольких лет жизни в искусственной среде животные уже не смогут адаптироваться к дикой природе. Их выпуск на волю был бы сродни убийству. Он также напомнил, что многие питомцы зоопарков и океанариумов были найдены людьми в критическом состоянии. В дикой среде они могли погибнуть.
Вместе с тем проблемы с содержанием белух и дельфинов в России есть. Как рассказал РИА «Восток-Медиа» Вадим Серков, уход за этими животными в стране до сих пор не регламентирован.
«Зоозащитников в первую очередь волнуют условия их содержания. И если говорить о России, то им есть о чём беспокоиться. Конечно, в нормально оборудованных океанариумах белухи чувствуют себя прекрасно. Дело в том, что эти животные привычны к стеснённым условиям обитания на Крайнем Севере. Зачастую целые семьи этих животных зажимает ледяными полями. В таком случае они могут несколько недель жить под одной-единственной полыньёй».
Вместе с тем, отметил руководитель океанариума, в России до сих пор никак не регламентировано содержание морских млекопитающих. Этим пользуются владельцы передвижных океанариумов, гастролирующих по всей стране. Условия содержания животных в таких «цирках-шапито», по словам специалиста, бывают просто чудовищными.
Вадим Серков добавил, что белух держат в океанариумах не только ради развлечения. Эти морские млекопитающие ещё не изучены до конца. Их система эхолокации до сих пор привлекает умы многих учёных.
«С помощью эхолокации дельфины распознают не только размеры предмета и расстояние до него. Они распознают даже материал, из которого он состоит! К примеру, они могут различать сорта стали. Человек до сих пор не смог создать что-либо подобное. Подробное изучение этого механизма сможет дать человеку совершенно новые технологии», - подытожил собеседник РИА «Восток-Медиа».