Памела Андерсон призвала освободить дельфинов и белух

«Зоозащитников в первую очередь волнуют условия их содержания. И если говорить о России, то им есть о чём беспокоиться. Конечно, в нормально оборудованных океанариумах белухи чувствуют себя прекрасно. Дело в том, что эти животные привычны к стеснённым условиям обитания на Крайнем Севере. Зачастую целые семьи этих животных зажимает ледяными полями. В таком случае они могут несколько недель жить под одной-единственной полыньёй».