В Хабаровском крае не успевают осваивать деньги на дороги

Posted 8 декабря 2015, 08:12
Published 8 декабря 2015, 08:12
Modified 17 сентября 2022, 10:43
Updated 17 сентября 2022, 10:43
Состояние дорожной отрасли Хабаровского края и меры по повышению эффективности использования финансовых средств дорожного фонда обсудили краевые парламентарии на очередном заседании комитета Законодательной Думы края по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры. Информацию представили министерство промышленности и транспорта Хабаровского края, контрольно-счётная палата региона, администрация Хабаровска и Хабаровского муниципального района.
Общая протяжённость дорог в субъекте с учётом федеральных и местных автомобильных дорог на 1 января 2015 года составляет 10 328 километров. За последние 12 лет в регионе ввели в эксплуатацию 560 километров автомобильных дорог краевого значения. В настоящее время реализуется несколько мощных объектов дорожного строительства: Лидога — Ванино, Селихино — Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Финансирование расходов с 2012 года идёт из дорожного фонда Хабаровского края. Однако установленные законодательно источники его формирования не позволяют обеспечить нормативное финансирование работ по ремонту и содержанию автодорог. Ежегодно на эти цели из краевой казны выделяют около четырёх миллиардов. Однако те средства, которые были запланированы на развитие дорожной сети в этом году, в настоящее время освоены не полностью.
Как отметил исполняющий обязанности начальника отдела модернизации и технологий управления промышленности, технологий и научно-технических программ министерства промышленности и транспорта Хабаровского края Дмитрий Масленников, одна из причин неосвоения — не вовремя отработанные проектные решения.
«Основная задача — эффективно использовать бюджетные средства, обеспечить, чтобы каждая копейка была потрачена по назначению, а качество выполненных работ обеспечивало долгосрочную эксплуатацию дорог», — отметил председатель комитета Думы по вопросам промышленности, инфраструктуры и предпринимательства Пётр Бойчук.
Депутаты обратили внимание на низкое качество строительства дорожных объектов. Сергей Безденежных поинтересовался качеством нового покрытия дорожного полотна в Хабаровском районе, насколько долговечным оно будет. Владимир Михалёв поднял вопрос о дороге Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, где обновлённые три моста в районе озера Гаси снова требуют ремонта, ремонт объездной дороги длится уже полтора года.
Депутат Борис Гладких обратился с просьбой поставить на контроль трассу от посёлка Солнечного до посёлка Горного. Он также затронул тему качества дороги Лидога — Ванино.
«Дорога Лидога — Ванино — это гордость края без преувеличения, очень важно сделать её действительно показательной, образцовой. Но остаются нерешённые вопросы, связанные с дорожной инфраструктурой. Автомобилисты не раз их поднимали. Заправка есть в Лидоге и в Ванино, и больше ни одной на всей протяжённости трассы в 300 с лишним километров», — поддержал коллегу Пётр Бойчук.
Заместитель председателя Думы Юрий Матвеев предложил взять на контроль все отдалённые посёлки, которые связаны дорожной сетью. Также поднимались вопросы привлечения средств на строительство, содержание и ремонт дорог муниципалитетами. Органам местного самоуправления рекомендовали своевременно формировать заявки на предоставление субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту объектов дорожного хозяйства.
Председатель думского комитета Пётр Бойчук выразил уверенность, что цели и задачи, которые стоят перед отраслью, всё-таки будут решены эффективно.