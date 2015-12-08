В Хабаровском крае не успевают осваивать деньги на дороги

Финансирование расходов с 2012 года идёт из дорожного фонда Хабаровского края. Однако установленные законодательно источники его формирования не позволяют обеспечить нормативное финансирование работ по ремонту и содержанию автодорог. Ежегодно на эти цели из краевой казны выделяют около четырёх миллиардов. Однако те средства, которые были запланированы на развитие дорожной сети в этом году, в настоящее время освоены не полностью.