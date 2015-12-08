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Posted 8 декабря 2015, 05:10

Published 8 декабря 2015, 05:10

Modified 15 декабря 2023, 06:46

Updated 15 декабря 2023, 06:46

В Охотском районе Хабаровского края сняли режим ЧС

8 декабря 2015, 05:10
Энергетики запустили седьмой дизель-генератор

Глава Охотского района Хабаровского края сегодня утром, 8 декабря, распорядился снять режим чрезвычайной ситуации. По информации пресс-службы регионального правительства, энергетики запустили седьмой дизель-генератор, что дало возможность перевести все объекты административного центра и села Резиденция на постоянную схему снабжения электричеством.

Как ранее писало РИА "Восток-Медиа", режим ЧС в Охотском районе объявили 28 ноября 2015 года — в этот день в райцентре загорелось машинное отделение электростанции. В результате аварии вышли из строя два дизельных генератора и щитовая. Восстановить энергоснабжение в короткие сроки не получилось, так как необходимого оборудования в Хабаровском крае не было. На сегодняшний день жизнь в обоих пострадавших посёлках полностью нормализовалась.

Сейчас пункты временного размещения закрыты, люди вернулись в свои квартиры. Соцработники перестали обходить население. Свёрнута общественная кухня, которую открывали для тех, кто не мог приготовить еду дома. Как уточнили в администрации района, сейчас специалисты заняты подготовкой ещё двух резервных дизель-генераторов — они будут нужны в случае подобных происшествий.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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