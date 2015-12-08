В Охотском районе Хабаровского края сняли режим ЧС

Как ранее писало РИА "Восток-Медиа", режим ЧС в Охотском районе объявили 28 ноября 2015 года — в этот день в райцентре загорелось машинное отделение электростанции. В результате аварии вышли из строя два дизельных генератора и щитовая. Восстановить энергоснабжение в короткие сроки не получилось, так как необходимого оборудования в Хабаровском крае не было. На сегодняшний день жизнь в обоих пострадавших посёлках полностью нормализовалась.