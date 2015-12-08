В Приморье пенсионер приставал к 6-летней соседке

В городе Спасске-Дальнем Приморского края мужчина 1953 года рождения не смог удовлетворить свои потребности с ровесницами и воспользовался беспомощностью ребёнка – 6-летней соседской девочки. Как уточнили РИА «Восток-Медиа» в краевой прокуратуре, «речь идёт не о половом акте, а об иных действиях сексуального характера». Для этого пенсионер пригласил малышку к себе домой.