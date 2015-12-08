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Posted 8 декабря 2015, 12:03

Published 8 декабря 2015, 12:03

Modified 17 сентября 2022, 10:43

Updated 17 сентября 2022, 10:43

В Приморье пенсионер приставал к 6-летней соседке

8 декабря 2015, 12:03
Сюжет
Происшествие
Девочка пожаловалась бабушке

62-летний житель Приморья проведёт в колонии 12 лет. Приговор суда прозвучал после того, как взрослый мужчина затащил к себе домой соседскую малышку.

В городе Спасске-Дальнем Приморского края мужчина 1953 года рождения не смог удовлетворить свои потребности с ровесницами и воспользовался беспомощностью ребёнка – 6-летней соседской девочки. Как уточнили РИА «Восток-Медиа» в краевой прокуратуре, «речь идёт не о половом акте, а об иных действиях сексуального характера». Для этого пенсионер пригласил малышку к себе домой.

Позднее девочка рассказала обо всём своей бабушке, которая и обратилась в полицию. Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Спасский районный суд признал мужчину виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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