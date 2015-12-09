Акция "мотомудозвонов" во Владивостоке оказалась под угрозой

Тем не менее в беседе с корреспондентом редакции байкер Севастьянов признался, что мероприятие может сорваться из-за недостатка желающих в этом году: «Мы подали клич на тематических форумах, но активность очень вялая. В прошлом, позапрошлом году в акции участвовало больше 10 человек, а сегодня я знаю только о четверых желающих. Хочется, чтобы это выглядело как флешмоб, а не как то, что пара сумасшедших решила прокатиться по городу в трусах».