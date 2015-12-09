Акция "мотомудозвонов" во Владивостоке оказалась под угрозой

Posted 9 декабря 2015, 10:54
Published 9 декабря 2015, 10:54
Modified 17 сентября 2022, 10:43
Updated 17 сентября 2022, 10:43
В столице Приморья на 12 декабря запланирована акция «Мотомудозвоны», но, как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», организаторы могут отменить её в последний момент.
Байкеры Владивостока хотят уже в пятый раз провести декабрьскую акцию «Мотомудозвоны», проехав по улицам города фактически в трусах и майках. Организатор заезда Алексей Севастьянов рассказал: «Мы заказали специальные шорты и футболки, на которых написаны название акции и дата «12.12.15». Атрибутика уже приготовлена для определённого дня, и вряд ли мы будем переносить акцию».
Тем не менее в беседе с корреспондентом редакции байкер Севастьянов признался, что мероприятие может сорваться из-за недостатка желающих в этом году: «Мы подали клич на тематических форумах, но активность очень вялая. В прошлом, позапрошлом году в акции участвовало больше 10 человек, а сегодня я знаю только о четверых желающих. Хочется, чтобы это выглядело как флешмоб, а не как то, что пара сумасшедших решила прокатиться по городу в трусах».
Алексей подчёркивает, что, несмотря на «летнюю форму», никто из участников таких акций не простывает, так как их переполняют положительные эмоции. Кроме того, после заезда они отправляются в сауну - делиться впечатлениями.
Флешмоб проводится, чтобы развлечь самих байкеров и остальных горожан.