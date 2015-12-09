К танкеру "Надежда", сидящему на мели, построили 93-метровую дамбу

Posted 9 декабря 2015, 04:28
Published 9 декабря 2015, 04:28
Modified 15 декабря 2023, 06:46
Updated 15 декабря 2023, 06:46
Танкер «Надежда», сидящий на мели у южного побережья Сахалина, полностью освободили от дизтоплива. Об этом РИА «Восток-Медиа» рассказал мэр Невельского района Владимир Пак.
Как известно, на борту аварийного судна находилось 786 тонн топлива — 426 тонн дизельного и 360 тонн мазута. «Объём вывезенной солярки составляет приблизительно 361 тонну. Мазут пока мы не можем качать, потому что его перед этим необходимо предварительно разогреть. Собственно, для освобождения танкера от мазута мы и строим дамбу. На вторник мы отсыпали уже 93 метра подъездного пути. Сегодня эту работу продолжаем. На сегодня самосвалами завезено 1095 кубометров скального грунта», — поделился глава муниципального образования.
По словам представителя сахалинского экологического клуба «Бумеранг» Вячеслава Козлова, во вторник на брекватер Невельского порта вернулись 15 сивучей. Сегодня они продолжают лежать на своём излюбленном месте. Обследовать животных пока нет возможности, поэтому что-либо сказать о состоянии морских львов экологи затрудняются.