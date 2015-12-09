К танкеру "Надежда", сидящему на мели, построили 93-метровую дамбу

Как известно, на борту аварийного судна находилось 786 тонн топлива — 426 тонн дизельного и 360 тонн мазута. «Объём вывезенной солярки составляет приблизительно 361 тонну. Мазут пока мы не можем качать, потому что его перед этим необходимо предварительно разогреть. Собственно, для освобождения танкера от мазута мы и строим дамбу. На вторник мы отсыпали уже 93 метра подъездного пути. Сегодня эту работу продолжаем. На сегодня самосвалами завезено 1095 кубометров скального грунта», — поделился глава муниципального образования.