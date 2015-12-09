Лжеэкстрасенсы развели хабаровчанку на пять миллионов рублей

Собеседница сказала потерпевшей, что для проведения экстрасенсорного сеанса она должна перевести деньги. Главное условие, которое поставила злоумышленница, — полная конфиденциальность. Пациентка не должна была сообщать родственникам и знакомым о денежных переводах и сеансах. За две недели таких ритуалов пенсионерка отдала мошенникам больше пяти миллионов рублей. В надежде на исцеление дочери, ради которой она и обратилась к экстрасенсу, хабаровчанка потратила все свои сбережения: продала имеющиеся ценные бумаги, взяла кредит и выставила на продажу квартиру.