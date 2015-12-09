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Posted 9 декабря 2015, 04:40

Published 9 декабря 2015, 04:40

Modified 17 сентября 2022, 10:43

Updated 17 сентября 2022, 10:43

Лжеэкстрасенсы развели хабаровчанку на пять миллионов рублей

9 декабря 2015, 04:40
Сюжет
Происшествие
Женщина хотела исцелить свою дочь

Хабаровские полицейские разыскивают лжецелителей, которые обманом заставили 55-летнюю жительницу дальневосточной столицы передать им крупную сумму денег. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, к правоохранителям обратилась сама потерпевшая.

Женщина рассказала, что в начале ноября по телевизору она увидела рекламу о проведении лечебных сеансов с помощью нетрадиционной медицины. Хабаровчанку заинтересовало предложение, и она позвонила по указанному в эфире номеру, чтобы получить помощь. На следующий день пенсионерке перезвонила неизвестная женщина и представилась помощницей целительницы.

Собеседница сказала потерпевшей, что для проведения экстрасенсорного сеанса она должна перевести деньги. Главное условие, которое поставила злоумышленница, — полная конфиденциальность. Пациентка не должна была сообщать родственникам и знакомым о денежных переводах и сеансах. За две недели таких ритуалов пенсионерка отдала мошенникам больше пяти миллионов рублей. В надежде на исцеление дочери, ради которой она и обратилась к экстрасенсу, хабаровчанка потратила все свои сбережения: продала имеющиеся ценные бумаги, взяла кредит и выставила на продажу квартиру.

Женщину удалось образумить благодаря её знакомому. Мужчина стал свидетелем очередного общения с лжеэкстрасенсами. Он немедленно рассказал об этом родственникам пенсионерки, которые и убедили её обратиться в полицию. Как установили правоохранители, деньги переводились на счёт одного и того же человека. Звонки потерпевшей поступали с абонентского номера, зарегистрированного в Москве. По факту мошенничества полицейские возбудили уголовное дело.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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