Молодая женщина в Приморье ответит за гибель дочери

«Нельзя сказать, что семья была неблагополучная, но женщина любила выпить. И на этот раз, прекрасно зная, какая у неё гиперактивная дочь, оставила её спящей, а сама ушла в магазин. Девочка проснулась, вылезла из кроватки, по тюкам с вещами забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и в итоге выпала из окна. Причём на землю упала не сразу – сначала повисла на бельевых верёвках, кричала, но ей никто не смог помочь», - рассказала РИА «Восток-Медиа» старший помощник руководителя краевого следственного управления Аврора Римская.