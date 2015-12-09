Молодая женщина в Приморье ответит за гибель дочери

Posted 9 декабря 2015, 08:23
Published 9 декабря 2015, 08:23
Modified 17 сентября 2022, 10:43
Updated 17 сентября 2022, 10:43
Суд города Находки в Приморье рассмотрит дело местной жительницы, у которой в августе погибла двухлетняя дочь. Из-за недосмотра матери ребёнок залез на подоконник и упал с высоты 5-го этажа.
В Находке завершено расследование уголовного дела по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Фигурантке - 25 лет, а пострадавшей стала её двухлетняя дочь. Трагедия случилась 11 августа этого года.
«Нельзя сказать, что семья была неблагополучная, но женщина любила выпить. И на этот раз, прекрасно зная, какая у неё гиперактивная дочь, оставила её спящей, а сама ушла в магазин. Девочка проснулась, вылезла из кроватки, по тюкам с вещами забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и в итоге выпала из окна. Причём на землю упала не сразу – сначала повисла на бельевых верёвках, кричала, но ей никто не смог помочь», - рассказала РИА «Восток-Медиа» старший помощник руководителя краевого следственного управления Аврора Римская.
По её словам, от полученных травм малышка скончалась в больнице. Матери теперь грозит до двух лет лишения свободы.