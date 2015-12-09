На Дальнем Востоке увековечили память погибших в Сирии воинов

«Судьба распорядилась так, что я несколько лет служил с Александром Пешковым бок о бок в одном подразделении, — поделился с корреспондентами телеканала «Город-ТВ» из Белогорска сослуживец погибшего в Сирии лётчика Юрий Галин. — Так получилось, что он в Россию вернулся из Киргизии, я — из Казахстана. Очень надёжный был человек, вечная ему память!»