На Дальнем Востоке увековечили память погибших в Сирии воинов

Posted 9 декабря 2015, 14:43
Published 9 декабря 2015, 14:43
Modified 15 декабря 2023, 06:46
Updated 15 декабря 2023, 06:46
Сегодня возле села Возжаевка в Амурской области участники мемориального митинга открыли памятные доски в честь погибших в Сирии командира бомбардировщика Су-24 Олега Пешкова и морпеха Александра Позынича. Акцию приурочили к отмечаемому сегодня Дню Героев Отечества.
Как рассказали в пресс-службе администрации Белогорского муниципального района, на доске в память о Пешкове изображены звезда Героя России, фронтовой бомбардировщик, свеча и выгравирована фраза: «Он смотрел опасности в лицо, а получил удар в спину». На второй памятной плите помимо портрета морпеха Позынича изображены вертолёт Ми-8 и свеча. Рядом с ними выгравированы слова «Если с ног сбили, на коленях сражайся. Встать не можешь, лёжа наступай».
«Судьба распорядилась так, что я несколько лет служил с Александром Пешковым бок о бок в одном подразделении, — поделился с корреспондентами телеканала «Город-ТВ» из Белогорска сослуживец погибшего в Сирии лётчика Юрий Галин. — Так получилось, что он в Россию вернулся из Киргизии, я — из Казахстана. Очень надёжный был человек, вечная ему память!»
Памятник воинской славы, где установлены мемориальные доски в честь Олега Пешкова и Александра Позынича, расположен рядом с федеральной трассой Чита — Хабаровск, которая является частью связывающей Москву и Владивосток магистрали. Плиты мастера изготовили из чёрного мрамора. В планах сослуживцев Пешкова — установить бюст геройски погибшего лётчика на территории военного аэродрома Возжаевка.
РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что на Дальнем Востоке, откуда Олег Пешков с семьёй переехал в Липецк в 2000 году, до сих остаются его близкие родственники. Двоюродный племянник расстрелянного террористами на сирийско-турецкой границе пилота Су-24 Олега Пешкова Владимир Мартыненко в конце ноября организовал через социальные сети церемонии возложения цветов около памятника «Чёрный тюльпан» в Хабаровске.