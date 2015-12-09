На Сахалине готовят программу надёжного энергоснабжения

Posted 9 декабря 2015, 02:27
Published 9 декабря 2015, 02:27
Modified 15 декабря 2023, 06:46
Updated 15 декабря 2023, 06:46
Власти региона и энергетики объединились для решения проблемы надёжности сахалинской энергосистемы. Во вторник этот вопрос обсудили на совещании с участием губернатора Олега Кожемяко и гендиректора РАО «Энергетические Системы Востока» Сергея Толстогузова.
Конкретные предложения должны вылиться в специальную программу, которую планируют передать в российское правительство в начале следующего года.
О злободневности темы островитянам ещё раз напомнили недавние циклоны. Два октябрьских урагана, к примеру, оставили без света несколько населённых пунктов и 50 тысяч человек. С наступлением зимы проводам угрожает не только сильный ветер, но и наледь. Ещё один неблагоприятный фактор — большой износ электрооборудования на Сахалине: трансформаторного на 70 %, кабельного — на 74.
Практически ни один циклон в области пока не обходился без отключений электроэнергии. Людям приходилось сидеть без света по нескольку суток. Теперь предстоит большая комплексная работа по поиску оптимальных технических решений для энергетики, ремонту сетей, замене трансформаторов, увеличению прочности оборудования. К ней привлекут научные институты. К 1 марта 2016 года правительство области представит свои предложения в виде программы в правительство России.
Для улучшения ситуации в сахалинской энергетике, по мнению специалистов отрасли, потребуются годы и огромные вложения. Это будут средства федерального бюджета, РАО ЭС Востока и Фонда развития Сахалинской области. Нужны и нестандартные технические решения.
«Мы изучим опыт эксплуатации сетей на Сахалине и, возможно, даже на близком по климату Хоккайдо. Не исключено, что возьмём на вооружение какие-то японские технологии», — в свою очередь отметил главный энергетик Дальнего Востока.
На совещании также не исключили возможности создания в области небольших изолированных энергосистем. Их будут питать дизель-генераторы или небольшие электростанции на сжатом газе — на острове сейчас думают над созданием завода по производству компримированного газа.