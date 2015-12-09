На Сахалине готовят программу надёжного энергоснабжения

О злободневности темы островитянам ещё раз напомнили недавние циклоны. Два октябрьских урагана, к примеру, оставили без света несколько населённых пунктов и 50 тысяч человек. С наступлением зимы проводам угрожает не только сильный ветер, но и наледь. Ещё один неблагоприятный фактор — большой износ электрооборудования на Сахалине: трансформаторного на 70 %, кабельного — на 74.