Сегодня часть Владивостока останется без света и воды

Posted 9 декабря 2015, 00:45
Published 9 декабря 2015, 00:45
Modified 1 сентября 2022, 06:04
Updated 1 сентября 2022, 06:04
Сегодня часть краевого центра останется без света и холодной воды. Во Владивостоке продолжаются плановые ремонтные работы, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Отключения водоснабжения в среду, 9 декабря, ожидаются с 9 утра до 14:00 на Спортивной, 6, 8, 9 и 11. По данным «Приморского водоканала», временные неудобства связаны с врезкой пожарного гидранта.
По информации официального сайта МУПВ ВПЭС также сегодня часть владивостокцев останется без электроснабжения. Речь идёт об абонентах, проживающих по следующим адресам:
Александровича, 100, 102, 104, 104-б, 107, 108, 43, 45, 49, 51, 53, 57;
Борисенко, 18;
Восточная 2-я, 38;
Горная, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 24а, 31, 31а, 33, 33а;
Дачный переулок, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Жемчужная, 24;
Запорожская, 2, 4, 6;
Камчатская, 14;
Клубная, 49д;
Лесная 2-я, 15, 17, 19;
Матросская 1-я, 22, 24;
Матросская 2-я, 9, 13, 15, 17, 17а, 18, 20, 22, 22а, 23, 24, 28, 30, 30а;
Матросская 3-я, 17, 19, 21, 21-б, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27а, 28, 28а;
Матросская 4-я, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 31а, 32, 33;
Матросская 5-я, 24а, 26, 27, 27а, 27-б, 28, 29, 30;
Матросская 6-я, 31;
Матросская 7-я, 25, 33а;
Московская, 1;
Окатовая, 2, 2/1, 4, 6, 8;
Партизанский проспект, 12, 12а;
Петропавловская, 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21;
Поселковая 2-я, 34, 34, 51;
Сабанеева, 16;
Светланская, 191, 193, 195, 195а, 197, 197а, 205, 207;
Славянская, 20;
Терешковой, 1, 1а, 1в, 3а;
Черняховского, 3, 3в, 5в, 7;
Янтарная, 10.