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Posted 9 декабря 2015, 00:45

Published 9 декабря 2015, 00:45

Modified 1 сентября 2022, 06:04

Updated 1 сентября 2022, 06:04

Сегодня часть Владивостока останется без света и воды

9 декабря 2015, 00:45
В городе продолжаются ремонтные работы

Сегодня часть краевого центра останется без света и холодной воды. Во Владивостоке продолжаются плановые ремонтные работы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Отключения водоснабжения в среду, 9 декабря, ожидаются с 9 утра до 14:00 на Спортивной, 6, 8, 9 и 11. По данным «Приморского водоканала», временные неудобства связаны с врезкой пожарного гидранта.

По информации официального сайта МУПВ ВПЭС также сегодня часть владивостокцев останется без электроснабжения. Речь идёт об абонентах, проживающих по следующим адресам:

Александровича, 100, 102, 104, 104-б, 107, 108, 43, 45, 49, 51, 53, 57;

Борисенко, 18;

Восточная 2-я, 38;

Горная, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 24а, 31, 31а, 33, 33а;

Дачный переулок, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

Жемчужная, 24;

Запорожская, 2, 4, 6;

Камчатская, 14;

Клубная, 49д;

Лесная 2-я, 15, 17, 19;

Матросская 1-я, 22, 24;

Матросская 2-я, 9, 13, 15, 17, 17а, 18, 20, 22, 22а, 23, 24, 28, 30, 30а;

Матросская 3-я, 17, 19, 21, 21-б, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27а, 28, 28а;

Матросская 4-я, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 31а, 32, 33;

Матросская 5-я, 24а, 26, 27, 27а, 27-б, 28, 29, 30;

Матросская 6-я, 31;

Матросская 7-я, 25, 33а;

Московская, 1;

Окатовая, 2, 2/1, 4, 6, 8;

Партизанский проспект, 12, 12а;

Петропавловская, 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21;

Поселковая 2-я, 34, 34, 51;

Сабанеева, 16;

Светланская, 191, 193, 195, 195а, 197, 197а, 205, 207;

Славянская, 20;

Терешковой, 1, 1а, 1в, 3а;

Черняховского, 3, 3в, 5в, 7;

Янтарная, 10.

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