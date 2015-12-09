Сергей Вакуленко: "Изумрудная долина" - это экспериментальная площадка

Posted 9 декабря 2015, 04:26
Published 9 декабря 2015, 04:26
Modified 15 декабря 2023, 06:46
Updated 15 декабря 2023, 06:46
Русский исторический парк «Изумрудная долина» рядом с Уссурийском в Приморье является одним из тех мест, куда любят приезжать жители и гости региона. За три года парк стал одним из брендов региона. Людей привлекает возможность культурно провести время на природе, больше узнать о русских традициях, поучаствовать в семейных мероприятиях. Сегодня гостем редакции РИА «Восток-Медиа» стал генеральный директор «Изумрудной долины» Сергей Вакуленко.
- Сергей Александрович, название у вашего детища – очень красивое. Увидишь в Интернете, в списке достопримечательностей Приморья, и не пропустишь. А как оно родилось и вообще – с чего всё начиналось?
- Идея состоит в том, чтобы показать единение Востока и Запада – что мы, русские люди, находимся на Востоке. Китайцы, корейцы воспринимают нас как европейцев, и Владивосток – это ближайший к ним европейский город. И Уссурийск – тоже.
Вообще у меня изначально была мысль построить для себя, для души какой-то парк, базу отдыха. Потом так получилось, что я познакомился с историком, археологом Александром Мезенцевым и с его проектом «Казачья станица». А мне как раз не хватало какой-то изюминки в парке, и проект оказался как раз кстати, способствовал продвижению нашего, русского. При этом мы себя позиционируем как парк семейного, детского отдыха. Не зря у нас на территории полностью запрещён алкоголь: я категорически запрещаю и пиво, и шампанское, хотя знаю, что теряю на этом примерно 70 % клиентов. Люди приезжают и поначалу не понимают, как это можно отмечать свадьбу без шампанского, а шашлыки жарить на природе без пива. Я говорю: «Ребята, да можно так, можно!». Сначала приходилось конфликтовать, удалять людей с территории, а сейчас уже пошёл наш клиент. Мне бы вообще хотелось, чтобы люди понимали – можно отдыхать без алкоголя. У нас прошедшим летом отмечал свадьбу солист неофолк-группы «Нибелунги» из Владивостока, и эта свадьба была полностью безалкогольной, в русском стиле – с хороводами, выкупом и при этом с чаем и пуншем, полностью без алкоголя.
Что касается истории названия парка, то, когда только всё начиналось, мы сделали жёлтые дорожки и искали название, окружающие предлагали разное – «Изумрудная планета», «Изумрудный город»… И тут Мезенцев звонит: «Изумрудная долина»!» А у нас ведь получается долина, речка протекает, и очень много зелени. Поэтому решили оставить как рабочее название, а оно – раз, и прижилось.
- Сколько людей в среднем приезжает к вам – считали?
- За 2015 год прошло больше 25 000 туристов. В 2012 году, когда только открылись, было примерно 2 тысячи человек: на выходных могло прийти буквально человек пять. В 2014 году было тысяч 16-17.
- Что-то новое появилось на территории, раз есть такой гостевой поток?
- О нас узнают в основном благодаря сарафанному радио. Рекламу не даём, пока идёт строительство. Особенно работы прибавилось после наводнения в этом году: посмывало беседки, мостики, дорожки. Поэтому к нам больше приезжают по рекомендации друзей, знакомых. Правда, бывает, и негатив в Интернете, но, по моим наблюдениям, он появляется после того, как выгонишь какую-нибудь пьяную компанию.
У нас дважды в год – бесплатный вход для всех детей: 1 июня и в начале сентября, в связи с Днём знаний. Правда, я убедился, что, к сожалению, после бесплатных посещений хочется их отменить, потому что много мусора, сломанных сооружений. В течение недели школьники просто приезжают, а в субботу и воскресенье в «Изумрудной долине» работают аниматоры, проводим различные экскурсии. Вообще в будущем хотелось бы привлечь студентов ДВФУ, ВГУЭС, чтобы они одновременно с экскурсиями проводили бы и профориентацию. Но это, скорее, идея будущего, потому что сейчас основная задача – завершить строительство. Планов – громадьё, просто всё сразу невозможно реализовать.
У нас протекает река Оленёвка, и есть искусственные озёра, которые мы сами выкопали. Вообще сейчас делаем такой русский парк, который как раз соответствует ассоциации: поле, озёра, берёзки… В этом году мы посадили берёзовую аллею, и вообще за последние два года территория сильно изменилась. Поставили восьмиметровую фигуру Порт-Артурской Божьей матери, которая считается защитницей всего Дальнего Востока. У нас, у единственных в России, стоит такая фигура.
Рядом есть бесплатная автостоянка под видеонаблюдением – машин на 80-100. Обычно этого хватает. Правда, когда проходят фестивали, то уже на два километра в одну сторону и на два в другую всё заставлено машинами.
- Человек, который не имеет своего авто, как может к вам добраться?
- Из Владивостока можно доехать до автовокзала в Уссурийске. Там рядом, от цирка, отходит к нам автобус № 121 - в 9 и в 13 часов, в будни и по выходным. Мы находимся всего в пяти километрах от Уссурийска, в селе Утёсном. Автобус идёт по маршруту Уссурийск – Красный Яр и останавливается как раз около наших ворот.
- А сколько стоит вход в «Изумрудную долину»?
- В обычный день – 100 рублей детский билет и 200 рублей – взрослый. В выходные – 300 взрослый и 150 – детский. Для пенсионеров и для многодетных - 50 рублей. Для детдомовцев и инвалидов – бесплатно.
Есть кафе, тёплый туалет. Сейчас готовим каток на зиму, и тюбинговая трасса тоже будет, как только встанут морозы. 19 декабря проведём конкурс новогодних костюмов и, может быть, сделаем открытие горки. Всё будет зависеть от погоды, от плотности снега.
А в ближайшие выходные – 12 и 13 декабря – приглашаем всех к нам на чаепитие по-русски – с блинами, пирогами, частушками. Хотим показать, что есть восточное чаепитие, а есть и наше традиционное, русское. Мы очень плотно работаем с нашим Приморским училищем культуры, которое находится в Уссурийске: поговорили и решили, что ребята приезжают и проводят капустник, во время которого можно пообщаться, выплеснуть эмоции, поговорить.
Мы сейчас пробуем проводить разные мероприятия: смотрим, нравится людям или нет, в копилку откладываем. То есть сейчас у нас «Изумрудная долина» - это экспериментальная площадка. Хотим дать людям возможность живого общения. 19 декабря во время конкурса новогодних костюмов у нас будет три номинации: первая - для профессиональных агентств, которые могут приехать, прорекламировать себя; вторая – для непрофессионалов, взрослых, школьников, студентов, и третья – для детей.
- А на сам Новый год у вас будут мероприятия?
- 1 января у нас – единственный день в году, когда отдыхаем. Зато потом, со 2 по 10 января, у нас будут новогодние мероприятия с изумрудным Дедом Морозом и Снегурочкой, конкурсы и игры.
- Гостям из других регионов России чем может быть интересно посещение вашей территории?
- Когда мы построим все объекты, они смогут увидеть у нас историю древнего Приморья - начиная от пещерного человека и до эпохи чжурчжэней. Также у нас проходят рыцарские турниры и Дни средневековья. Сейчас строится крепость – как наш русский острог. На следующий год начнём строить нормальные кафе, гостевые домики, и уже через год можно будет приглашать, давать рекламу. Тогда же, наверное, начнём привлекать инвесторов. А пока мы только растём.
Сейчас у нас строится 15-метровая сторожевая башня - думаю, к Новому году будет готова. Она полностью сделана из брёвен, можно подниматься наверх и оттуда смотреть. У нас будет русская изба, где можно будет посмотреть русскую печку. Также надо сейчас сделать тюремный острог: мне привезли лиственничные плахи, чтобы можно было зайти и посмотреть на тюрьму, как там сидели арестанты, прочувствовать.
К лету 2016 года появится ещё одна достопримечательность - «Лабиринт любви». Мы уже выкопали два озера в форме сердца. Должна быть подача воды – так, чтобы перетекали небольшие водопады. Я где-то раньше увидел лабиринт в форме сердца, идея мне понравилась, и я решил воплотить её в жизнь. Это был просто рисунок, но в реальной жизни не встречал такого нигде.
Со мной работают бригады - плотники, столяры, резчики по дереву: все – из Уссурийска, и у них, конечно, кропотливый труд. Мне некоторые знакомые говорят: «Сергей, ну что ты заморачиваешься с этим?», потому что старые технологии - действительно затратные по времени и по деньгам. Предлагают сделать под бетон – как будто это дерево. Но я отвечаю: «Ребята, да не будет тогда такой энергетики!».
У нас – именно русский дух. Я поставил уже три баннера, у которых фотографируется народ: «Русский – это состояние души». И вот это состояние души я стараюсь передать. Потому, наверное, народ ко мне и едет: чувствует, что это действительно здорово. Очень многие люди приезжают к нам именно за энергетикой, подпитываются. Бывают и интересные случаи. Например, к нам каждый год в начале осени приезжают целыми автобусами пенсионеры, инвалиды из Уссурийска. В этом году одна бабушка сломала руку. Я начал выяснять, что случилось: оказалось, что она вспомнила детство, взобралась на качели, и давай раскачиваться. Потом, когда рассказывала, сама смеялась. Есть пожилые, которые ходят с трудом, и их на территорию, в виде исключения, завозит автобус, машина, но на обратном пути - подпитавшись энергетикой – они уже выходят сами.
- Иностранцы к вам приезжают?
- У нас были министр культуры и посол Малайзии в России, генконсул США во Владивостоке, из Хабаровска приезжал китайский консул, представители Кореи. Но к большому потоку туристов мы ещё не готовы. Вообще парк должен был открыться только в 2018 году – я его открыл раньше, чтобы получить обратную связь, а получил поток людей. При этом мы продолжаем строиться.
- А у вас есть книга отзывов?
- Да, у нас там очень много отзывов, и среди них я не видел ни одного негативного. Впечатлениями делятся люди со всего Приморского края, из Хабаровского края, Иркутска. Москвичи были, но не помню, чтобы они оставляли отзывы. Посол из Малайзии и министр культуры этой страны написали: «Очень понравилось, продолжайте».