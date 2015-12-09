Сергей Вакуленко: "Изумрудная долина" - это экспериментальная площадка

Вообще у меня изначально была мысль построить для себя, для души какой-то парк, базу отдыха. Потом так получилось, что я познакомился с историком, археологом Александром Мезенцевым и с его проектом «Казачья станица». А мне как раз не хватало какой-то изюминки в парке, и проект оказался как раз кстати, способствовал продвижению нашего, русского. При этом мы себя позиционируем как парк семейного, детского отдыха. Не зря у нас на территории полностью запрещён алкоголь: я категорически запрещаю и пиво, и шампанское, хотя знаю, что теряю на этом примерно 70 % клиентов. Люди приезжают и поначалу не понимают, как это можно отмечать свадьбу без шампанского, а шашлыки жарить на природе без пива. Я говорю: «Ребята, да можно так, можно!». Сначала приходилось конфликтовать, удалять людей с территории, а сейчас уже пошёл наш клиент. Мне бы вообще хотелось, чтобы люди понимали – можно отдыхать без алкоголя. У нас прошедшим летом отмечал свадьбу солист неофолк-группы «Нибелунги» из Владивостока, и эта свадьба была полностью безалкогольной, в русском стиле – с хороводами, выкупом и при этом с чаем и пуншем, полностью без алкоголя.