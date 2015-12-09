У хабаровских единоборцев и гимнастов появится новый спорткомплекс

Общая площадь комплекса «МК-спорт» — 955 квадратных метров. Как уточнили в пресс-службе хабаровской администрации, в обновлённом здании для людей разного возраста будет работать современный тренажёрный зал с профессиональным оборудованием, два спортивных зала для занятий единоборствами, а также зал гимнастики. Кроме инвестиций в ремонт бизнесмен предоставил горожанам больше 20 рабочих мест.