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Posted 9 декабря 2015, 01:15

Published 9 декабря 2015, 01:15

Modified 17 сентября 2022, 10:43

Updated 17 сентября 2022, 10:43

У хабаровских единоборцев и гимнастов появится новый спорткомплекс

9 декабря 2015, 01:15
Сюжет
Спорт
В ремонт здания частный предприниматель вложил 15 миллионов рублей

В Индустриальном районе Хабаровска готовится к открытию обновлённый спортивный комплекс. Его капремонт начался летом этого года на деньги местного предпринимателя, руководителя городской Федерации кикбоксинга. В это он вложил 15 миллионов рублей.

Общая площадь комплекса «МК-спорт» — 955 квадратных метров. Как уточнили в пресс-службе хабаровской администрации, в обновлённом здании для людей разного возраста будет работать современный тренажёрный зал с профессиональным оборудованием, два спортивных зала для занятий единоборствами, а также зал гимнастики. Кроме инвестиций в ремонт бизнесмен предоставил горожанам больше 20 рабочих мест.

Торжественное открытие спорткомплекса запланировано на 17 декабря. После официальной части там должны пройти мастер-классы ведущих спортсменов Хабаровска и открытые тренировки по гимнастике и единоборствам.

По словам заместителя начальника городского управления по физической культуре и спорту Алексея Подгорного, такой спорткомплекс просто необходим в микрорайоне, кроме того, он добавил, что администрация всегда поддерживает начинания подобных энтузиастов.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Спорт
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