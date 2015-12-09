В частном секторе Хабаровска вдвое увеличилось количество крыс и мышей

Подобный всплеск требует принятия экстренных мер, в связи с чем краевая дезинфекционная станция сейчас работает в особом режиме — специалисты готовят отраву для вредителей. Делают её из разных продуктов — в их числе зерно, сайра, просроченные кондитерские изделия. Как отмечают эксперты, особенно грызуны любят жареный лук. В отношении «напитков» мыши и крысы также достаточно избирательны — предпочитают они пиво, водку или другие спиртные напитки.