В частном секторе Хабаровска вдвое увеличилось количество крыс и мышей

Posted 9 декабря 2015, 02:37
Published 9 декабря 2015, 02:37
Modified 15 декабря 2023, 06:46
Updated 15 декабря 2023, 06:46
Жители частного сектора дальневосточной столицы столкнулись с нашествием грызунов. Также активность мышей и крыс почувствовали на себе и в Хабаровском районе. По данным специалистов, это связано с благоприятными для животных факторами — поздним сбором урожая, влажной осенью и тёплым началом зимы. Из-за этого их количество увеличилось вдвое.
Как сообщает телеканал «Вести-Хабаровск», соседство с грызунами для человека не только неприятно, но и опасно — только с сентября 2015 года медики зарегистрировали в Хабаровске около тридцати случаев заболеваний геморрагической лихорадкой, лептоспирозом или тулеримией, которые переносят мыши и крысы.
«Это серьёзные заболевания, они проявляются высокой лихорадкой, высокой интоксикацией, может в этот период развиться шок. В дальнейшем развивается острая почечная недостаточность, которая может привести к летальному исходу», — рассказал заведующий инфекционным отделением КГБУЗ «КГБ №10» Ярослав Журавлёв.
Подобный всплеск требует принятия экстренных мер, в связи с чем краевая дезинфекционная станция сейчас работает в особом режиме — специалисты готовят отраву для вредителей. Делают её из разных продуктов — в их числе зерно, сайра, просроченные кондитерские изделия. Как отмечают эксперты, особенно грызуны любят жареный лук. В отношении «напитков» мыши и крысы также достаточно избирательны — предпочитают они пиво, водку или другие спиртные напитки.
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