В Хабаровске обсудили терроризм среди молодёжи

Posted 9 декабря 2015, 02:50
Published 9 декабря 2015, 02:50
Modified 17 сентября 2022, 10:43
Updated 17 сентября 2022, 10:43
В Хабаровске прошёл семинар «Современный религиозный экстремизм, терроризм, методы профилактического противодействия их идеологии в образовательной среде». Его провели для преподавателей ОБЖ и руководителей общеобразовательных организаций края на базе Хабаровского краевого института развития образования. В мероприятии приняла участие заместитель председателя комитета по законности, правопорядку и общественной безопасности Законодательной Думы Хабаровского края Елена Ларионова.
На семинаре обсудили меры по профилактике социального, религиозного и политического экстремизма, терроризма среди молодёжи. Была затронута тема организации социального партнёрства со специальными, религиозными учреждениями в поисках механизмов эффективного воспитания детей. В своём выступлении Елена Ларионова поделилась методическими разработками для работы с родителями по профилактике экстремизма и ксенофобии. Особое внимание посвятили теме агитационной пропаганды запрещённого в России ИГИЛ (ДАИШ), в частности, посредством сети Интернет. Известны случаи, когда через сайты и социальные сети молодые россияне вовлекались в круг сторонников террористической организации. Участники хабаровского семинара обсудили, как воспрепятствовать этому явлению родителям, вузам, колледжам, школам. Об этом сообщает пресс-служба краевой Закдумы.
Парламентарий рассказала, что с целью профилактики экстремизма в регионе действуют молодёжные программы, направленные на развитие добровольчества, патриотического воспитания, пропаганду здорового образа жизни и сохранение культурно-исторического наследия народов России. Правительство края, администрация города выделяют субсидии на реализацию социально значимых проектов, в том числе «Центр Живой Истории», «Страницы Воинской Славы города Хабаровска». По мнению Елены Ларионовой, мероприятие актуально в свете последних событий, происходящих в странах Ближнего Востока.