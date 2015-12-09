В Хабаровске обсудили терроризм среди молодёжи

На семинаре обсудили меры по профилактике социального, религиозного и политического экстремизма, терроризма среди молодёжи. Была затронута тема организации социального партнёрства со специальными, религиозными учреждениями в поисках механизмов эффективного воспитания детей. В своём выступлении Елена Ларионова поделилась методическими разработками для работы с родителями по профилактике экстремизма и ксенофобии. Особое внимание посвятили теме агитационной пропаганды запрещённого в России ИГИЛ (ДАИШ), в частности, посредством сети Интернет. Известны случаи, когда через сайты и социальные сети молодые россияне вовлекались в круг сторонников террористической организации. Участники хабаровского семинара обсудили, как воспрепятствовать этому явлению родителям, вузам, колледжам, школам. Об этом сообщает пресс-служба краевой Закдумы.