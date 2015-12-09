vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря 2015, 02:50

Published 9 декабря 2015, 02:50

Modified 17 сентября 2022, 10:43

Updated 17 сентября 2022, 10:43

В Хабаровске обсудили терроризм среди молодёжи

9 декабря 2015, 02:50
Особое внимание уделили теме пропаганды запрещённого в России ИГИЛ

В Хабаровске прошёл семинар «Современный религиозный экстремизм, терроризм, методы профилактического противодействия их идеологии в образовательной среде». Его провели для преподавателей ОБЖ и руководителей общеобразовательных организаций края на базе Хабаровского краевого института развития образования. В мероприятии приняла участие заместитель председателя комитета по законности, правопорядку и общественной безопасности Законодательной Думы Хабаровского края Елена Ларионова.

На семинаре обсудили меры по профилактике социального, религиозного и политического экстремизма, терроризма среди молодёжи. Была затронута тема организации социального партнёрства со специальными, религиозными учреждениями в поисках механизмов эффективного воспитания детей. В своём выступлении Елена Ларионова поделилась методическими разработками для работы с родителями по профилактике экстремизма и ксенофобии. Особое внимание посвятили теме агитационной пропаганды запрещённого в России ИГИЛ (ДАИШ), в частности, посредством сети Интернет. Известны случаи, когда через сайты и социальные сети молодые россияне вовлекались в круг сторонников террористической организации. Участники хабаровского семинара обсудили, как воспрепятствовать этому явлению родителям, вузам, колледжам, школам. Об этом сообщает пресс-служба краевой Закдумы.

Парламентарий рассказала, что с целью профилактики экстремизма в регионе действуют молодёжные программы, направленные на развитие добровольчества, патриотического воспитания, пропаганду здорового образа жизни и сохранение культурно-исторического наследия народов России. Правительство края, администрация города выделяют субсидии на реализацию социально значимых проектов, в том числе «Центр Живой Истории», «Страницы Воинской Славы города Хабаровска». По мнению Елены Ларионовой, мероприятие актуально в свете последних событий, происходящих в странах Ближнего Востока.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика