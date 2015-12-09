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Posted 9 декабря 2015, 10:04

Published 9 декабря 2015, 10:04

Modified 17 сентября 2022, 10:43

Updated 17 сентября 2022, 10:43

В Приморье опекун отобрал квартиру у женщины-инвалида

9 декабря 2015, 10:04
По факту мошенничества прокуратура возбудила уголовное дело

В Артёме опекун пытался отобрать квартиру у 51-летней женщины с психическими расстройствами. Человек, пол и возраст которого надзорный орган не разглашает, переоформил чужое жильё на своего родственника. По данным общественности, в городе отмечено около десятка подобных случаев.

В Приморском крае прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного переоформления жилья инвалида. Опекун недееспособной женщины 1964 года рождения переоформил её жильё на своего родственника. Работники надзорного органа отреагировали, когда к ним обратились члены общества инвалидов Артёма.

Руководитель общества Татьяна Моторина рассказала сегодня корреспонденту РИА «Восток-Медиа»: «Все инвалиды в Артёме – члены общества, поэтому мне известно обо всём, что с ними происходит. Нам повезло, что помогает общественная палата города, благодаря их поддержке это дело сдвинулось с места».

Татьяна добавила, что это не единственный случай в их городе, когда мошенники используют недееспособность инвалидов, отбирая их жильё: «Я могу вспомнить как минимум 8 подобных дел».

Органы опеки и попечительства назначили женщине опекуна, когда медики признали её недееспособной по причине психического заболевания. Это было в 2014 году, причём опекун этот оказался для инвалида чужим человеком. Соседи пострадавшей говорят, что мошенник за время своего опекунства ни разу не появился и им самим приходилось ухаживать за больной.

Также в окружении инвалида и в прокуратуре корреспонденту редакции передали следующие слова пострадавшей: ей не было известно о наличии у неё опекуна, так как он ни разу у неё не появился, и никто её не оповестил, что она находится под опекой.

На данный момент дело передано в МВД, где идёт проверка по факту подобных случаев мошенничества с жильём инвалидов.

#Денис Объедкин#Новости
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