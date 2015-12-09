"Знакомство с профессией": эколог

Работа эколога опирается на экологическое законодательство, специалист применяет принятую систему экологических стандартов и нормативов. Он изучает состояние воды, земли, воздуха, растений и животных посредством наблюдения и опросов, с помощью приборов в лаборатории или на природе. Благодаря его работе обществу представляются сведения о влиянии природной среды и продуктов питания на здоровье и самочувствие людей. Для хозяйственной деятельности важна информация об экологической опасности, её характере, степени и масштабах прогнозируемых последствий.