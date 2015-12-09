"Знакомство с профессией": эколог

Posted 9 декабря 2015, 02:22
Published 9 декабря 2015, 02:22
Modified 17 сентября 2022, 10:43
Updated 17 сентября 2022, 10:43
РИА «Восток-Медиа» в рамках ежедневной рубрики «Знакомство с профессией» представляет читателям профессию «эколог».
Экология представляет собой науку, которая изучает все сложные взаимосвязи в природе. Она тесно связана с химией и биологией и, по сути, является междисциплинарной наукой. Составной частью экологической деятельности является процесс охраны природы и сохранения биологического разнообразия.
В Приморье получить образование по этому направлению можно в Школе естественных наук Дальневосточного федерального университета, на образовательной программе «Экология и природопользование».
Студенты-экологии на основе знаний о принципах организации и функционирования природных экосистем детально изучают экосистемы суши и морей Дальнего Востока, проблемы их охраны и рационального природопользования, методы биологической индикации, биомониторинга и восстановления качества среды, изучают структуры сообществ и в целом отклик биоты на антропогенное воздействие.
За период обучения студенты проходят летние полевые и производственные практики в разных уголках Приморского края, изучают биологическое разнообразие, наблюдая животных и растений в дикой природе, а также осваивают методы контроля состояния среды.
Работа эколога опирается на экологическое законодательство, специалист применяет принятую систему экологических стандартов и нормативов. Он изучает состояние воды, земли, воздуха, растений и животных посредством наблюдения и опросов, с помощью приборов в лаборатории или на природе. Благодаря его работе обществу представляются сведения о влиянии природной среды и продуктов питания на здоровье и самочувствие людей. Для хозяйственной деятельности важна информация об экологической опасности, её характере, степени и масштабах прогнозируемых последствий.
Эколог даёт оценку деятельности предприятий в степени воздействия на окружающую среду. Создаёт проекты мероприятий, направленных на защиту и охрану природы. Проводит экспертизу хозяйственной деятельности на различных территориях. Обеспечивает экологическую безопасность народного хозяйства. Занимается разработкой рекомендаций по сохранению природной среды, контрольно-ревизионной деятельностью и экологическим аудитом.
Эколог может работать как в природоохранных организациях, в здравоохранении, так и в образовательных учреждениях. Для представителей этой специальности в Приморье и на Дальнем Востоке работы непочатый край.
Выпускники отделения экологии ДВФУ трудоустраиваются в различные организации, такие как Институты Дальневосточного отделения Российской академии наук, заповедники, экологические фонды и организации, соответствующие управления и департаменты администрации Приморского края, инспекции и дружины охраны природы, государственные санитарные и экологические службы, вузы, школы и другие.