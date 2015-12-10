Дог-парк в Южно-Сахалинске будут расширять

«Наши службы регулярно выполняют работу по текущему содержанию. Однако это не всегда удаётся сделать оперативно. Например, после мощного ноябрьского циклона была задержка с расчисткой площадки от снега. Поэтому мы были бы рады, если бы посетители дог-парка проявили инициативу и помогали нам в этом после метелей», - поделилась специалист по связям с общественностью городского парка культуры и отдыха Дина Феофалова.