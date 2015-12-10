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Posted 10 декабря 2015, 03:28

Published 10 декабря 2015, 03:28

Modified 17 сентября 2022, 10:43

Updated 17 сентября 2022, 10:43

Дог-парк в Южно-Сахалинске будут расширять

10 декабря 2015, 03:28
Площадка востребована среди горожан

Специализированная площадка для выгула и дрессировки собак, которая работает в городском парке Южно-Сахалинска, будет расширяться. Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе мэрии, сейчас дог-парк находится на первом этапе строительства.

Летом работы продолжатся. Руководство парка планирует расширить площадку, разделить её на зоны с твёрдым и травяным покрытием, выделить места для дрессировки и отдыха. Появятся прогулочные дорожки для маленьких собак.

В настоящий момент продолжается работа над соглашением об оперативном управлении площадкой между парком и общественной организацией «Кинологический центр «Кредо+». Это позволит на базе дог-парка официально устраивать соревнования, выставки и проводить занятия с кинологами.

Идея создания в Южно-Сахалинске подобной площадки прозвучала на одном из заседаний общественного совета при мэре города. Реализовать её помогли власти региона и областного центра.

Содержанием дог-парка занимаются специалисты по содержанию территории и сооружений хозяйственного сектора. Как рассказали в администрации парка имени Гагарина, сотрудники поддерживают в рабочем состоянии все элементы площадки, в том числе освещение и ограждение. Рабочие ежедневно совершают обход дог-парка, по необходимости убирают снег на площадке. Минимум два раза в неделю отсюда вывозят мусор.

«Наши службы регулярно выполняют работу по текущему содержанию. Однако это не всегда удаётся сделать оперативно. Например, после мощного ноябрьского циклона была задержка с расчисткой площадки от снега. Поэтому мы были бы рады, если бы посетители дог-парка проявили инициативу и помогали нам в этом после метелей», - поделилась специалист по связям с общественностью городского парка культуры и отдыха Дина Феофалова.

Во время циклона за территорией площадки повалило дерево. Оно упало на провода и повредило забор. На сегодняшний день освещение дог-парка восстановлено, ограждение отремонтировано. В ближайшее время на входную калитку будет установлен новый замок. Официально парк работает с шести утра до десяти вечера, однако калитка на замок не закрывается. Администрация парка призывает посетителей бережно относиться к имуществу площадки.

На первоначальном этапе создания площадки авторы идеи и дирекция парка просто хотели развести по разным участкам собаководов и горожан, гуляющих без животных, чтобы минимизировать возможность встреч этих двух категорий посетителей. Однако проект получился глобальнее.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Сахалинская область
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