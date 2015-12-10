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Posted 10 декабря 2015, 05:46

Published 10 декабря 2015, 05:46

Modified 17 сентября 2022, 10:43

Updated 17 сентября 2022, 10:43

Хабаровский скалолаз взял серебро на Кубке России

10 декабря 2015, 05:46
Сюжет
Спорт
На последнем этапе соревнований он стал четвёртым

В Екатеринбурге прошли заключительный этап Кубка России-2015 и всероссийские соревнования по скалолазанию Ural Competition. С учётом этих соревнований и определились победители. Хабаровский спортсмен Александр Шилов занял второе место в общем зачёте Кубка России по скалолазанию. На этапе в Екатеринбурге он занял четвёртое место. Спортсмен участвовал в дисциплине «Скорость». В полуфинале Александр Шилов уступил 13 сотых секунды будущему победителю соревнований Александру Шикову. В забеге за бронзовую медаль Шилов проиграл семь десятых Дмитрию Тимофееву.

Ранее в Москве, 20-22 ноября 2015 года, прошли соревнования 2-го этапа Кубка России по скалолазанию. Александр в полуфинале обыграл чемпиона страны и уверенно вышел в финал. Там ему противостоял Арсений Богомолов из Воронежа. В решающем забеге хабаровчанин допустил ошибку на первой части дистанции. Тогда он заработал серебро.

По информации пресс-службы регионального Минмолспорта, по итогам трёх этапов Кубка России хабаровчанин занял второе место. Победителем общего зачёта соревнования стал Арсений Богомолов из Воронежской области. В командном зачёте (в трудности, скорости и двоеборье) три первых места заняли хозяева — сборная Свердловской области.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Спорт
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