Хабаровский скалолаз взял серебро на Кубке России

В Екатеринбурге прошли заключительный этап Кубка России-2015 и всероссийские соревнования по скалолазанию Ural Competition. С учётом этих соревнований и определились победители. Хабаровский спортсмен Александр Шилов занял второе место в общем зачёте Кубка России по скалолазанию. На этапе в Екатеринбурге он занял четвёртое место. Спортсмен участвовал в дисциплине «Скорость». В полуфинале Александр Шилов уступил 13 сотых секунды будущему победителю соревнований Александру Шикову. В забеге за бронзовую медаль Шилов проиграл семь десятых Дмитрию Тимофееву.