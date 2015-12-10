Социальные пособия в Приморье проиндексируют

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский накануне заявил о том, что, как и в нынешнем году, в 2016-м его денежное довольствие, получаемое за государственную службу, останется сокращённым на 10 процентов. Это касается и зарплаты вице-губернаторов. Кроме того, глава края ждёт аналогичных жестов от руководителей приморских муниципалитетов, об этом сообщает пресс-служба администрации Приморья. Цель добровольного ограничения чиновников в зарплате – оптимизация бюджетных расходов в период кризиса. Следует ожидать и кадровых сокращений, об этом также заявил губернатор.