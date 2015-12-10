Социальные пособия в Приморье проиндексируют

Posted 10 декабря 2015, 01:54
Published 10 декабря 2015, 01:54
Modified 17 сентября 2022, 10:43
Updated 17 сентября 2022, 10:43
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский накануне заявил о том, что, как и в нынешнем году, в 2016-м его денежное довольствие, получаемое за государственную службу, останется сокращённым на 10 процентов. Это касается и зарплаты вице-губернаторов. Кроме того, глава края ждёт аналогичных жестов от руководителей приморских муниципалитетов, об этом сообщает пресс-служба администрации Приморья. Цель добровольного ограничения чиновников в зарплате – оптимизация бюджетных расходов в период кризиса. Следует ожидать и кадровых сокращений, об этом также заявил губернатор.
В то же время краевой бюджет выделит около 60 миллионов рублей на индексацию социальных пособий в Приморье. Такие пособия получают многодетные родители, малообеспеченные и приёмные семьи. Будут проиндексированы краевой материнский капитал и другие социальные выплаты.
На индексацию ежемесячного пособия на ребёнка дополнительно понадобится 13 миллионов рублей, на региональный материнский капитал – более 10 миллионов рублей, на выплаты по содержанию приёмных детей – более 18 миллионов. Компенсацию расходов на содержание детей в семьях опекунов проиндексируют на 14 миллионов рублей. Проект закона рассмотрят на заседании комитета по социальной политике уже завтра, 11 декабря.
Сейчас на территории Приморья действуют 53 меры социальной поддержки населения. Существенный объём пакета мер соцподдержки занимают демографические выплаты. Ежемесячная выплата для семей с тремя и более детьми составляет 13 439 рублей на одного ребёнка. В Приморском крае на данный момент её получают 7 864 человека. Всего в этом году уже выплачено 911,7 миллиона рублей: 373,5 миллиона – из краевого бюджета и 536,2 – за счёт федеральных средств.