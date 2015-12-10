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Posted 10 декабря 2015, 08:44

Published 10 декабря 2015, 08:44

Modified 17 сентября 2022, 10:43

Updated 17 сентября 2022, 10:43

Управляйки Владивостока не торопятся устанавливать приборы учёта

10 декабря 2015, 08:44
Между тем без них применяется повышенный коэффициент за горячую и холодную воду

Во Владивостоке управляющие компании не слишком активно устанавливают общедомовые приборы учёта горячего и холодного водоснабжения. В отличие от ТСЖ и ЖСК. Об этом было сказано на общественном совете по вопросам ЖКХ при администрации Владивостока. Участники совещания обсудили вопросы оснащённости помещений приборами учёта и лицензионного контроля управляющих компаний и товариществ собственников жилья.

В администрации Владивостока состоялось тринадцатое заседание Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при администрации города под руководством мэра Игоря Пушкарёва. В заседании приняли участие представители ОАО «ДГК», «Дальэнергосбыта», КГУП «Приморский водоканал», Государственной жилищной инспекции Приморского края, МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей», думы Владивостока, а также представители управляющих компаний и общественности.

На совещании обсудили вопросы обеспечения многоквартирных домов общедомовыми приборами учёта и квартир индивидуальными приборами учёта горячего и холодного водоснабжения, теплоэнергии и электроэнергии. Заместитель директора филиала «Приморские тепловые сети» ОАО «ДГК» Валерий Червонный отметил, что дома, которые имеют форму правления ТСЖ или ЖСК, обеспечены общедомовыми приборами учёта уже на 98 %, общее их число на сегодняшний день в городе – 294. Что касается многоквартирных домов, обслуживаемых управляющими компаниями, то здесь ситуация намного хуже.

Начальник управления по сбыту Приморского водоканала Яна Загудаева добавила, что только в 657 домах установлены общедомовые приборы учёта холодного водоснабжения, а 2915 домов только ещё подлежат оснащению приборами учёта.

Между тем и для индивидуальных потребителей, и в целом для домов, в которых не позаботились об установке приборов учёта, применяется повышенный коэффициент при начислениях за потреблённые услуги по горячей, холодной воде и электричеству.

Специалисты рассказали, что в домах, где есть технические возможности для установки приборов учёта, но приборы не установлены, уже применяется повышенный коэффициент.

Особый интерес вопрос установки приборов учёта вызвал и у представителей управляющих компаний и ТСЖ, которые смогли напрямую задать все интересующие вопросы специалистам и обсудить данную актуальную тему.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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