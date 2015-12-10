Управляйки Владивостока не торопятся устанавливать приборы учёта

Posted 10 декабря 2015, 08:44
Published 10 декабря 2015, 08:44
Modified 17 сентября 2022, 10:43
Updated 17 сентября 2022, 10:43
Во Владивостоке управляющие компании не слишком активно устанавливают общедомовые приборы учёта горячего и холодного водоснабжения. В отличие от ТСЖ и ЖСК. Об этом было сказано на общественном совете по вопросам ЖКХ при администрации Владивостока. Участники совещания обсудили вопросы оснащённости помещений приборами учёта и лицензионного контроля управляющих компаний и товариществ собственников жилья.
В администрации Владивостока состоялось тринадцатое заседание Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при администрации города под руководством мэра Игоря Пушкарёва. В заседании приняли участие представители ОАО «ДГК», «Дальэнергосбыта», КГУП «Приморский водоканал», Государственной жилищной инспекции Приморского края, МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей», думы Владивостока, а также представители управляющих компаний и общественности.
На совещании обсудили вопросы обеспечения многоквартирных домов общедомовыми приборами учёта и квартир индивидуальными приборами учёта горячего и холодного водоснабжения, теплоэнергии и электроэнергии. Заместитель директора филиала «Приморские тепловые сети» ОАО «ДГК» Валерий Червонный отметил, что дома, которые имеют форму правления ТСЖ или ЖСК, обеспечены общедомовыми приборами учёта уже на 98 %, общее их число на сегодняшний день в городе – 294. Что касается многоквартирных домов, обслуживаемых управляющими компаниями, то здесь ситуация намного хуже.
Начальник управления по сбыту Приморского водоканала Яна Загудаева добавила, что только в 657 домах установлены общедомовые приборы учёта холодного водоснабжения, а 2915 домов только ещё подлежат оснащению приборами учёта.
Между тем и для индивидуальных потребителей, и в целом для домов, в которых не позаботились об установке приборов учёта, применяется повышенный коэффициент при начислениях за потреблённые услуги по горячей, холодной воде и электричеству.
Специалисты рассказали, что в домах, где есть технические возможности для установки приборов учёта, но приборы не установлены, уже применяется повышенный коэффициент.
Особый интерес вопрос установки приборов учёта вызвал и у представителей управляющих компаний и ТСЖ, которые смогли напрямую задать все интересующие вопросы специалистам и обсудить данную актуальную тему.