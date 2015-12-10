Управляйки Владивостока не торопятся устанавливать приборы учёта

На совещании обсудили вопросы обеспечения многоквартирных домов общедомовыми приборами учёта и квартир индивидуальными приборами учёта горячего и холодного водоснабжения, теплоэнергии и электроэнергии. Заместитель директора филиала «Приморские тепловые сети» ОАО «ДГК» Валерий Червонный отметил, что дома, которые имеют форму правления ТСЖ или ЖСК, обеспечены общедомовыми приборами учёта уже на 98 %, общее их число на сегодняшний день в городе – 294. Что касается многоквартирных домов, обслуживаемых управляющими компаниями, то здесь ситуация намного хуже.