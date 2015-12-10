В Хабаровском крае защитят права и интересы инвалидов

Закон определяет конкретные полномочия Законодательной Думы Хабаровского края, правительства региона и органов исполнительной власти в сфере обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения. В настоящее время в Хабаровском крае проживает 80,6 тысячи инвалидов, что составляет 6,2 % населения региона, в том числе около пяти тысяч детей. В субъекте 5,7 тысячи инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, из них две тысячи граждан, передвигающихся на креслах-колясках. Наиболее актуальна проблема доступности объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, мест отдыха и предоставляемых в них услуг для граждан с проблемами зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, составляющих 11,8 % от общего количества инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.