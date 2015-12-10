В Хабаровском крае защитят права и интересы инвалидов

Posted 10 декабря 2015, 01:10
Published 10 декабря 2015, 01:10
Modified 17 сентября 2022, 10:43
Updated 17 сентября 2022, 10:43
На внеочередном заседании Думы приняли краевой закон «Об отдельных вопросах обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам». Проект закона внесли депутаты фракции «Единая Россия».
«Впервые в нашем крае принят базовый закон, определяющий требования по обеспечению условий доступности для инвалидов и маломобильных граждан абсолютно во всех сферах жизнедеятельности человека. Программа «Доступная среда» заканчивает своё действие в 2015 году, в настоящее время правительство края разрабатывает проект её реализации до 2020 года. Интересы этой категории граждан будут защищены законом края», — подчеркнула председатель постоянного комитета Думы по социальной защите населения и здравоохранению Ирина Штепа.
Закон определяет конкретные полномочия Законодательной Думы Хабаровского края, правительства региона и органов исполнительной власти в сфере обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения. В настоящее время в Хабаровском крае проживает 80,6 тысячи инвалидов, что составляет 6,2 % населения региона, в том числе около пяти тысяч детей. В субъекте 5,7 тысячи инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, из них две тысячи граждан, передвигающихся на креслах-колясках. Наиболее актуальна проблема доступности объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, мест отдыха и предоставляемых в них услуг для граждан с проблемами зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, составляющих 11,8 % от общего количества инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
В законе вводится понятие «маломобильные группы населения», где подразумеваются не только инвалиды, но и граждане пожилого возраста, беременные и с малолетними детьми женщины (в том числе использующие детские коляски), а также люди, вынужденные использовать для своего передвижения вспомогательные средства. Как прозвучало во время заседания Думы, мероприятия по дооборудованию объектов инфраструктуры предлагается проводить в соответствии с государственными программами Хабаровского края и планами развития учреждений, предприятий, организаций.