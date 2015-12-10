В Приморье задержали серийных грабителей, нападавших на офисы

Posted 10 декабря 2015, 02:50
Published 10 декабря 2015, 02:50
Modified 17 сентября 2022, 10:43
Updated 17 сентября 2022, 10:43
В Приморском крае сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в серии разбойных нападений на офисы организаций, выдающих кредиты.
В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску от кредитного инспектора офиса, предоставляющего займы населению, поступило сообщение о нападении грабителя. Сотрудник офиса рассказала, что неизвестный, угрожая пистолетом, потребовал отдать ему деньги из кассы. Испугавшись, девушка отдала всю имевшуюся в офисе наличность в размере 35 тысяч рублей.
Следственно-оперативная группа отдела полиции незамедлительно прибыла на место происшествия. По записи камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили, что преступник уже заходил в этот день в офис и просил выдать ему кредит в размере 13 тысяч рублей, но получил отказ из-за отсутствия паспорта. А вечером, когда в офисе отсутствовали посетители, преступник вернулся и, угрожая оружием, ограбил кассу.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в Уссурийске. Ими оказались 32-летний мужчина и его 21-летний соучастник, который в момент ограбления поджидал подельника в такси.
Задержанные уже дали признательные показания в отделе. Полицейские установили, что несколько аналогичных преступлений мужчины совершили и в других кредитных организациях Артёма и Владивостока начиная с октября. Подозреваемые рассказали, что действовали по нехитрой схеме: они заходили в офисы кредитных организаций, когда там отсутствовали посетители, и, угрожая пистолетом, требовали у инспекторов отдать им деньги, после чего скрывались с места происшествия.
Полиция выяснила также, что пневматическое оружие, которое использовали подозреваемые для совершения преступления, они приобрели по объявлению в сети Интернет. При этом проверка показала, что пистолет неисправен.
Следователи отдела полиции установили причастность задержанных к совершению 6 эпизодов противоправной деятельности и возбудили уголовные дела по факту серии разбойных нападений. Сумма ущерба, причинённого потерпевшим, сейчас устанавливается.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.