В Приморье задержали серийных грабителей, нападавших на офисы

Задержанные уже дали признательные показания в отделе. Полицейские установили, что несколько аналогичных преступлений мужчины совершили и в других кредитных организациях Артёма и Владивостока начиная с октября. Подозреваемые рассказали, что действовали по нехитрой схеме: они заходили в офисы кредитных организаций, когда там отсутствовали посетители, и, угрожая пистолетом, требовали у инспекторов отдать им деньги, после чего скрывались с места происшествия.