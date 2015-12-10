Южносахалинцев приглашают на конкурс новогодней видеооткрытки

Posted 10 декабря 2015, 07:20
Published 10 декабря 2015, 07:20
Modified 17 сентября 2022, 10:43
Updated 17 сентября 2022, 10:43
Южносахалинцы получили возможность поздравить родной город и всех жителей областного центра с Новым годом. Как рассказали в пресс-службе мэрии, администрация города объявила конкурс праздничных видеооткрыток.
В состязании могут принимать участие трудовые и творческие коллективы, общественные организации, объединения и семьи Южно-Сахалинска. Лучшие ролики будут транслироваться на уличных мониторах все новогодние праздники.
Конкурсные работы должны выглядеть как небольшое творческое коллективное или семейное новогоднее поздравление, адресованное городу и его жителям. По мере поступления роликов их будут размещать в тематическом разделе на интернет-портале юсах.рф. Организационный комитет отберёт лучшие видеооткрытки для трансляции с 25 декабря по 8 января на уличных экранах на городских площадях Ленина и Славы.
Технические характеристики конкурсных работ должны соответствовать следующим критериям: хронометраж — не более 30 секунд, объём файла — не более 50 мегабайт.
Видеооткрытки или ссылки для скачивания файлов с виртуальных дисков и файлообменников принимаются до 20 декабря включительно по электронной почте: mnenie@yusakh.ru с пометкой «Новогодняя открытка городу». В сопроводительном письме обязательно указать название компании, организации или фамилию семьи, контакты для связи.
Отсылая ролик на конкурс, участники автоматически дают согласие на его размещение в сети Интернет, а также на его дальнейшее использование организаторами для публичной трансляции на уличных экранах.