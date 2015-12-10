Южносахалинцев приглашают на конкурс новогодней видеооткрытки

Конкурсные работы должны выглядеть как небольшое творческое коллективное или семейное новогоднее поздравление, адресованное городу и его жителям. По мере поступления роликов их будут размещать в тематическом разделе на интернет-портале юсах.рф. Организационный комитет отберёт лучшие видеооткрытки для трансляции с 25 декабря по 8 января на уличных экранах на городских площадях Ленина и Славы.