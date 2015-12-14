Автопоезд "Забота" доехал в Валентин и Преображение

Особенной популярностью у жителей Лазовского района пользуется офтальмолог. С проблемами зрения к врачу обратилось в несколько раз больше пациентов, чем на других территориях, где автопоезд работал ранее. В предыдущих рейсах «Заботы» участвовал и мастер по изготовлению оптики – так что выписанные очки люди могли заказать и получить тут же, не уезжая из села.