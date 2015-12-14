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Posted 14 декабря 2015, 05:28

Published 14 декабря 2015, 05:28

Modified 17 сентября 2022, 10:42

Updated 17 сентября 2022, 10:42

Автопоезд "Забота" доехал в Валентин и Преображение

14 декабря 2015, 05:28
На приём к врачам попали 800 жителей Лазовского района

Передвижная медицинская бригада, состоящая из узких специалистов владивостокских клиник, в этом месяце добралась до сёл Лазовского района. За неделю специалисты автопоезда «Забота» приняли более 800 жителей посёлков Лазо, Валентин, Беневское и Киевка. С 12 декабря врачи работают в крупном рыбацком посёлке Преображение. Здесь медицинский десант пробудет до 16 декабря, а далее переместится в Шкотовский район.

Особенной популярностью у жителей Лазовского района пользуется офтальмолог. С проблемами зрения к врачу обратилось в несколько раз больше пациентов, чем на других территориях, где автопоезд работал ранее. В предыдущих рейсах «Заботы» участвовал и мастер по изготовлению оптики – так что выписанные очки люди могли заказать и получить тут же, не уезжая из села.

В среднем в бригаде работает от 7 до 11 специалистов различных профилей. Состав бригады, перечень специалистов зависят от потребностей территорий, где проходит обследование населения.

В основной состав выездной бригады входят два врача-терапевта, хирург, гинеколог, невролог, окулист, эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики, фельдшер клинико-диагностической лаборатории, передвижной флюорограф. Привлекаются отоларингологи, урологи, пульмонологи, педиатры, обязательно – медицинские специалисты территориальных лечебных учреждений.

Проект «Автопоезд «Забота» создан по инициативе губернатора края Владимира Миклушевского. Цель проекта – сделать доступнее высококвалифицированную медицинскую помощь для жителей отдалённых сёл Приморья.

За время работы автопоезда у специалистов передвижной поликлиники побывали более 12 тысяч приморцев. Патологии впервые обнаружились у 3 590 человек, то есть почти у 32 процентов осмотренных.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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