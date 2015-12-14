Губернатор Приморья считает правильным ограничение импорта лекарств

Posted 14 декабря 2015, 02:43
Published 14 декабря 2015, 02:43
Modified 15 декабря 2023, 06:46
Updated 15 декабря 2023, 06:46
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в ходе беседы с главными редакторами ведущих СМИ края изложил свою позицию насчёт ограничения импорта лекарственных препаратов и дальнейшего развития приморского здравоохранения. Он рассказал, что постепенно при каждом фельдшерско-акушерском пункте края будут создаваться небольшие аптеки. Это станет одной из главных задач краевого здравоохранения в ближайшее время.
«Считаю правильным решение об ограничении поставок в Россию импортных лекарств. В аптечных пунктах, сеть которых мы намерены создать, должен быть предусмотрен ассортимент качественных дешёвых российских аналогов. Конечно, аптекам это не выгодно, но мы должны думать о незащищённых слоях населения. Соответствующие задания государственным учреждениям будем давать», – заявил глава региона.
На вопрос журналистов о том, когда начнут летать по краю купленные администрацией вертолёты санитарной авиации, губернатор ответил, что осталось найти компанию, которая станет эксплуатантом вертолётов.
«Мы уже провели один конкурс, но по жалобе одного из участников антимонопольная служба оспаривает его результаты. Мы вынуждены проводить его повторно, поэтому срок начала работы вертолётов санавиации сдвинут. Но я всё-таки надеюсь, что наши надзорные органы сейчас будут внимательно следить за этим конкурсом, не будут его больше оспаривать, и мы наконец дадим возможность людям получить необходимую медицинскую помощь», – подчеркнул глава края.
Вертолёты уже укомплектованы носилками и всеми необходимыми медицинскими приборами.