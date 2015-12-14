Губернатор Приморья считает правильным ограничение импорта лекарств

«Мы уже провели один конкурс, но по жалобе одного из участников антимонопольная служба оспаривает его результаты. Мы вынуждены проводить его повторно, поэтому срок начала работы вертолётов санавиации сдвинут. Но я всё-таки надеюсь, что наши надзорные органы сейчас будут внимательно следить за этим конкурсом, не будут его больше оспаривать, и мы наконец дадим возможность людям получить необходимую медицинскую помощь», – подчеркнул глава края.