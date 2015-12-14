В Хабаровске жильцы считают фиктивным капремонт в своём доме

«То, что делают коммунальщики, никак нельзя назвать капитальным ремонтом! — возмутилась женщина в разговоре с корреспондентом РИА «Восток-Медиа». — Я сама работала на стройках. Поставили старые двери, какие-то дыры забили фанерой, гниль скрыли под штукатуркой. А несущие конструкции, балки, которые за годы уже практически в труху превратились, менять не стали. Мне в многочисленных отписках из администрации Хабаровска чиновники кивают на положения Жилищного кодекса. Мол, эти работы мы должны сделать за свой счёт, как собственники квартир. Но на руках у меня есть решение суда, согласно которому мэрия должна была передать жилые помещения в собственность в отремонтированном состоянии. Есть же Федеральный закон «О приватизации». Есть разъяснение Верховного суда России на эту тему. Там чёрным по белому написано: «Только после исполнения бывшим наймодателем обязательства по капитальному ремонту жилых помещений, а также общего имущества в многоквартирном доме, обязанность по проведению последующих капитальных ремонтов лежит на собственниках». Но нашим чиновникам, видимо, решения судов, мнение надзорных органов не указ. Ремонт, который они называют капитальным, уже заканчивается, а мы так и останемся жить в полуразрушенном доме».