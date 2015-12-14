В Хабаровске жильцы считают фиктивным капремонт в своём доме

Posted 14 декабря 2015, 08:36
Published 14 декабря 2015, 08:36
Modified 17 сентября 2022, 10:42
Updated 17 сентября 2022, 10:42
Обитатели двухэтажки 1947 года постройки по улице Локомотивной на окраине Хабаровска встревожены качеством капитального ремонта. За реконструкцию основательно обветшавшего строения подрядчики взялись после выигранного в краевом суде иска, который в интересах жильцов подавала прокуратура. Собственник квартиры Лариса Седова уверена, что городские власти пытаются их обмануть.
«То, что делают коммунальщики, никак нельзя назвать капитальным ремонтом! — возмутилась женщина в разговоре с корреспондентом РИА «Восток-Медиа». — Я сама работала на стройках. Поставили старые двери, какие-то дыры забили фанерой, гниль скрыли под штукатуркой. А несущие конструкции, балки, которые за годы уже практически в труху превратились, менять не стали. Мне в многочисленных отписках из администрации Хабаровска чиновники кивают на положения Жилищного кодекса. Мол, эти работы мы должны сделать за свой счёт, как собственники квартир. Но на руках у меня есть решение суда, согласно которому мэрия должна была передать жилые помещения в собственность в отремонтированном состоянии. Есть же Федеральный закон «О приватизации». Есть разъяснение Верховного суда России на эту тему. Там чёрным по белому написано: «Только после исполнения бывшим наймодателем обязательства по капитальному ремонту жилых помещений, а также общего имущества в многоквартирном доме, обязанность по проведению последующих капитальных ремонтов лежит на собственниках». Но нашим чиновникам, видимо, решения судов, мнение надзорных органов не указ. Ремонт, который они называют капитальным, уже заканчивается, а мы так и останемся жить в полуразрушенном доме».
Внешне дом № 12б по улице Локомотивной теперь производит хорошее впечатление. Коммунальщики обшили стены сайдингом, сделали новую крышу, в квартирах нанимателей поставили даже пластиковые окна.
На объекте даже в выходные дни трудятся несколько рабочих — выходцев из южных республик.
Собственница квартиры на втором этаже Наталья Корниенко пригласила корреспондента РИА «Восток-Медиа» увидеть обратную сторону капитального ремонта. Полы прогнулись. Полуистлевшие балки никто даже не планировал менять. Потолки грозят обрушиться.
«Вот, посмотрите, — продемонстрировала следы разрушений Наталья Корниенко. — Вот в этой комнате у нас стояла коляска с ребёнком. Хорошо, что услышали треск, и успели откатить её на безопасное место. Иначе малыша бы просто засыпало строительным мусором. Кусок потолка просто обвалился!»
В доме, где заканчивается признанный жильцами фиктивным капремонт, живёт ветеран Великой Отечественной войны Пётр Береговой. 96-летний пенсионер уже устал жить под потолками, которые в любой момент могут обрушиться.
«На днях я пришла к нашему ветерану в гости, прочитала ему составленное на имя президента России обращение, — поделилась на личном приёме у депутата Государственной Думы от Хабаровского края Михаила Моисеева житель проблемного дома Лариса Седова. — Мы с ним вместе сидели и плакали. Пётр Береговой напомнил, что всю войну с 41 по 45 годы он провёл в окопах. Выжил. А теперь вынужден просить чиновников помочь обустроить ему нормальные условия жизни на старости лет. Не заслужил он такого отношения!»
В свою очередь представители администрации Хабаровска считают, что свои обязательства перед жильцами дома № 12б по улице Локомотивной они выполняют, решение суда будет исполнено. По утверждённой чиновниками смете капитальный ремонт свёлся лишь к замене электропроводки, утеплению стен, реконструкции кровли, подъездов и отмостки, частичной замене деревянных окон на пластиковые в квартирах нанимателей. Обещают ещё вывезти строительный мусор. Аргумент судебных органов, что передавать муниципальное жильё в собственность граждан администрация должна была в уже отремонтированном виде, городские власти не принимают во внимание.
«В 1991 году в одностороннем порядке без капитального ремонта дом от управления путей и сообщения железнодорожного транспорта был передан в собственность администрации Хабаровска, — написал в одном из официальных ответов на запрос начальник управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации Хабаровска Александр Андрюшин. — В соответствии с требованиями действующего законодательства, собственники помещений обязаны нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям. Рекомендуем в соответствии с Жилищным кодексом РФ организовать и провести общее собрание собственников МКД, на котором принять решение о проведении работ по устройству систем противопожарной безопасности, благоустройству дворовой территории. Со своей стороны администрация города, как собственник части муниципальных помещений дома, готовы принять долевое участие в финансировании утверждённых общим собранием работ».
Однако жильцы уверены, что такой половинчатый капитальный ремонт не может считаться полноценным исполнением судебного решения. Ссылки же на то, что здание перешло в муниципальную собственность от железнодорожников в неотремонтированном виде, не имеют отношения к этому делу. Ведь ветхие квартиры приватизировать позволила именно мэрия. Городские власти обязаны теперь довести их до ума. Так постановил суд. Уже после этого администрация могла бы потребовать с предыдущего собственника возместить затраты на ремонт, подав против железной дороги отдельный иск.
Чтобы добиться исполнения решений районного и краевого судов, Лариса Седова направила обращения в Госдуму и Владимиру Путину.