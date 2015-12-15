43 процента жителей Владивостока готовы к переезду

Готовые переехать дальневосточники на вопрос, какую зарплату ожидают они на новом месте, называют цифры от 40 000 до 70 000 рублей. Между тем, по исследованию HeadHunter, самые высокие зарплаты предлагают города Москва и Сочи, и это 42 500 и 40 000 рублей соответственно. При этом надо учитывать ещё и уровень конкуренции на одну вакансию. Так, в 2015 году на одно вакантное рабочее место в Москве в среднем претендуют 10 специалистов, а на одну вакансию в Сочи – около 8 человек.