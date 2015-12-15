43 процента жителей Владивостока готовы к переезду

Posted 15 декабря 2015, 02:05
Published 15 декабря 2015, 02:05
Modified 17 сентября 2022, 10:42
Updated 17 сентября 2022, 10:42
Служба исследований рекрутинговой компании HeadHunter выяснила степень готовности дальневосточников покинуть места своего нынешнего проживания. Проведённый компанией социологический опрос показал, что 43 % опрошенных жителей Владивостока к настоящему моменту готовы уехать с концами из столицы Приморья в другие города.
Из всех дальневосточных городов наибольшую готовность к тому, чтобы перебраться на другое местожительство, выказали жители Южно-Сахалинска, Магадана и Якутска: 59, 53 и 50 % соответственно. Менее других дальневосточников готовы расстаться с насиженным местом жители Хабаровска, хотя и там количество желающих куда-нибудь переехать достигает 38 %.
Наиболее привлекательными городами для переезда дальневосточники ожидаемо называют Москву и Санкт-Петербург. Жителей Владивостока также привлекают Новосибирск, Краснодар и Калининград. В других дальневосточных столицах, кроме вышеперечисленных городов, также популярны ещё Сочи и Иркутск.
Готовые переехать дальневосточники на вопрос, какую зарплату ожидают они на новом месте, называют цифры от 40 000 до 70 000 рублей. Между тем, по исследованию HeadHunter, самые высокие зарплаты предлагают города Москва и Сочи, и это 42 500 и 40 000 рублей соответственно. При этом надо учитывать ещё и уровень конкуренции на одну вакансию. Так, в 2015 году на одно вакантное рабочее место в Москве в среднем претендуют 10 специалистов, а на одну вакансию в Сочи – около 8 человек.
Самая высокая конкуренция на вакансии в уходящем году была в Краснодаре и в Санкт-Петербурге: там на одно место претендуют около 11 человек. При этом зарплатные предложения в этих городах довольно скромные: в Санкт-Петербурге работодатели в среднем готовы платить порядка 37 000 рублей, а в Краснодаре – около 30 000 рублей в месяц.