В нескольких школах Артёма появились сенсорные комнаты

Глава города Владимир Новиков отмечает: «На сегодняшний день такие классы есть только в четырёх школах, но мы будем стремиться к тому, чтобы такое оборудование было установлено в каждой школе по месту жительства. Мы понимаем, что огромного количества специалистов данной направленности у нас нет, поэтому хочется, чтобы родители, которые имеют возможность приводить своих детей на занятия, заранее записались, чтобы их включили в расписание».