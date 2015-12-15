В нескольких школах Артёма появились сенсорные комнаты

Posted 15 декабря 2015, 03:11
Published 15 декабря 2015, 03:11
Modified 17 сентября 2022, 10:42
Updated 17 сентября 2022, 10:42
В пяти образовательных учреждениях Артёмовского городского округа появились сенсорные комнаты для детей с ограниченными возможностями здоровья. Специальное оборудование теперь есть в школах № 6, 7, 10, 35 и детском саду № 1 «Умка». Стоимость только одного комплекта составляет 1,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба местной администрации.
В этих учреждениях прошёл день открытых дверей, во время которого родители с малышами и школьниками поучаствовали в мастер-классах, рисовали и мастерили. Также их проконсультировали специалисты - логопед и педагог-психолог.
Глава города Владимир Новиков отмечает: «На сегодняшний день такие классы есть только в четырёх школах, но мы будем стремиться к тому, чтобы такое оборудование было установлено в каждой школе по месту жительства. Мы понимаем, что огромного количества специалистов данной направленности у нас нет, поэтому хочется, чтобы родители, которые имеют возможность приводить своих детей на занятия, заранее записались, чтобы их включили в расписание».
Также мэр заверил: «Несмотря на большую стоимость, мы постепенно будем оснащать комнату дополнительными элементами, ведь инклюзивное образование доказывает, что все дети могут учиться вместе».
В школе № 6, которую посетил Владимир Новиков, среди учащихся есть один ребёнок-инвалид и 11 детей с ограниченными возможностями здоровья. При работе с ними педагоги используют адаптированные образовательные программы. Занятия в этой школе по направлению медико-психологической комиссии будут проводиться и для учащихся других образовательных учреждений, а также для тех, кто образовательные учреждения не посещает.
Куратором по организации работы сенсорных комнат является руководитель муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии города Артёма Татьяна Хурсенко. С ней можно связаться по телефону: (42337) 4-23-08. Родители, дети которых нуждаются в психолого-педагогическом сопровождении, услугах логопеда, могут обратиться к администрации учреждения, которое посещает ребёнок, и его внесут в график проведения занятий со специалистом.