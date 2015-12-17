Приморцев соблазняют пикантные мошенницы

Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», на этой неделе в социальных сетях появилась информация о новом «разводе». Один из жителей Приморья написал, что с неизвестного номера получил фото полуобнажённой девушки, просьбу перевести 100 рублей и предложение познакомиться. «Получил сообщение на WhatsApp: фото девушки в нижнем белье и просьба «одолжить» 100 рублей. Интересно, откуда она узнала мой номер. При чём здесь фото в нижнем белье и просьба перевести деньги? Мне 32 года, я видел много девушек в нижнем белье и без него, и не только видел. Варианта два: мошенники - 99 %, либо реальная «леди», причём небольшого ума и весьма нетяжёлого поведения», - пишет пользователь.