Приморцев соблазняют пикантные мошенницы

Posted 17 декабря 2015, 07:07
Published 17 декабря 2015, 07:07
Modified 17 сентября 2022, 10:42
Updated 17 сентября 2022, 10:42
Новый «развод» оценили жители Приморского края. Мошенники надеются собрать с адресатов по 100 рублей с помощью пикантной фотографии и предложения познакомиться от прекрасной незнакомки.
Мошенники давно полюбили действовать через социальные сети и мессенджеры. Особенной популярностью пользуется WhatsApp. С помощью него аферисты получают на свой счёт деньги с банковских карт, через СМС-подписки и переводы.
Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», на этой неделе в социальных сетях появилась информация о новом «разводе». Один из жителей Приморья написал, что с неизвестного номера получил фото полуобнажённой девушки, просьбу перевести 100 рублей и предложение познакомиться. «Получил сообщение на WhatsApp: фото девушки в нижнем белье и просьба «одолжить» 100 рублей. Интересно, откуда она узнала мой номер. При чём здесь фото в нижнем белье и просьба перевести деньги? Мне 32 года, я видел много девушек в нижнем белье и без него, и не только видел. Варианта два: мошенники - 99 %, либо реальная «леди», причём небольшого ума и весьма нетяжёлого поведения», - пишет пользователь.
В комментариях к посту читатели высказали предположение о том, что так, с помощью холодных рассылок, свои услуги стали рекламировать женщины древнейшей профессии.
Жители разных регионов России также писали про полученные через WhatsApp сообщения о том, что они якобы выиграли денежный приз. После того, как «счастливчики» пытались связаться по указанному в сообщении номеру, с их мобильного счёта снимали суммы до 1000 рублей.
Мировую известность получил "развод" мошенников из Сингапура – они запускали поддельное обновление для мессенджера на андроиде. После установки фальшивый WhatsApp предлагал ввести персональную информацию и данные банковской карты. Ассоциация банков Сингапура предупредила, что такие данные пользователи не должны сообщать никому.