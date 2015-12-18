Дмитрий Медведев: на мировом рынке Россию никто не ждёт

Posted 18 декабря 2015, 14:48
Published 18 декабря 2015, 14:48
Modified 15 декабря 2023, 06:44
Updated 15 декабря 2023, 06:44
18 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провёл во Владивостоке совещание по импортозамещению и социально-экономическому развитию территории. Главной темой было создание судостроительного кластера на базе завода «Звезда» в Большом Камне.
На заседании, прошедшем в кампусе ДВФУ на Русском острове, Дмитрий Медведев и члены правительства, в частности, обсудили вопросы, связанные с развитием Большого Камня. Залогом успеха строящегося кластера, по мнению премьер-министра, должен стать спрос на его продукцию, прежде всего – внутренний.
«Для того, чтобы судостроители могли уверенно себя чувствовать в условиях жёсткой конкуренции со стороны наших соседей, необходим стабильный гарантированный спрос на их продукцию. В этом случае отрасль имеет шанс обеспечить не только отечественный рынок гражданского судостроения, но и занять прочное место на мировом рынке», - сказал Медведев. Он также отметил, что сделать это будет непросто – на мировом рынке Россию никто не ждёт, поэтому необходимо реализовывать все ступени развития проекта.
«Нам нужно работать консолидированно. Нужно, чтобы частные и государственные компании, заинтересованные шельфовой тематикой, соединили заказ на технику. Кроме того, нам нужно организовать все три элемента восстановления наших возможностей по судостроению - развитию "ДЦСС” и "Звезды". Если мы ограничимся только одним элементом, вся эта история будет нерентабельной. Нужно искать инвесторов», - сообщил Дмитрий Медведев.
Не менее важным фактором председатель правительства назвал развитие инфраструктуры. Для успешной работы кластера, по словам Дмитрия Медведева, необходимо развитие дорожной и энергетической сфер региона. Особенное внимание он уделил доступности жилья в Большом Камне: «Если не будет жилья – не будет никакого движения. Потому что нужны кадры, дополнительный приток людей. Конечно, нужно готовить молодёжь и приглашать специалистов из разных регионов, восстанавливать квалификации и компетенции. Для этого необходимо строить жильё».
В более конкретные цифры мысль премьера облёк вице-премьер Дмитрий Рогозин. По его словам, к 2020 году в новые дома планируется поселить до 7000 работников судостроительного кластера.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», Дмитрий Медведев поручил создать на территории Большого Камня территорию опережающего развития. Соответствующие документы должны быть поданы в правительство до 1 февраля 2016 года.