Дмитрий Медведев: на мировом рынке Россию никто не ждёт

«Для того, чтобы судостроители могли уверенно себя чувствовать в условиях жёсткой конкуренции со стороны наших соседей, необходим стабильный гарантированный спрос на их продукцию. В этом случае отрасль имеет шанс обеспечить не только отечественный рынок гражданского судостроения, но и занять прочное место на мировом рынке», - сказал Медведев. Он также отметил, что сделать это будет непросто – на мировом рынке Россию никто не ждёт, поэтому необходимо реализовывать все ступени развития проекта.