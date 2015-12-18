Происшествия года в Приморье: беглый зек, убийства и смерть солиста

Одним из самых громких происшествий не только в 2015 году, а вообще в истории Приморья можно назвать побег заключённого Владимира Беспалова. Трижды судимый арестант с протезом вместо одной ноги несколько дней держал в страхе весь город. Преступник расстрелял конвоиров в автозаке 24 марта и скрылся. На поиски беглеца были брошены все силы оперативных подразделений региона. В течение трёх дней убийцу не могли найти. В полицию то и дело поступали звонки от местных жителей о его местонахождении. В итоге на беглого зека вышли только 26 марта в доме по адресу: Сахалинская, 46. При задержании заключённый выстрелил себе в голову и скончался на месте.