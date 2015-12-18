Происшествия года в Приморье: беглый зек, убийства и смерть солиста

Posted 18 декабря 2015, 09:23
Published 18 декабря 2015, 09:23
Modified 13 января, 07:45
Updated 13 января, 07:45
Каждый год связан с какими-то прекрасными, добрыми и положительными событиями, о самых важных из которых накануне агентство рассказывало читателям. Однако негативные и порой трагичные происшествия, к сожалению, являются неминуемой частью человеческой жизни. В завершение 2015 года редакция РИА «Восток-Медиа» вспомнила самые резонансные, страшные и трагичные события прошедших 12 месяцев.
Эбола в Приморье
В то время, пока весь мир лихорадили сообщения и новости о смертельном вирусе Эбола, в Приморье прилетел пассажир, якобы заражённый опасным вирусом. Новость об этом всколыхнула общественность 1 февраля. Жителя Приморского края, прилетевшего из Москвы, экстренно госпитализировали в больницу Уссурийска с подозрением на лихорадку Эбола. Медикам мужчина представился волонтёром Красного Креста и рассказал, что накануне работал в Африке. Во время полёта ему стало плохо. Анализы приморца оперативно отправили в Новосибирск, в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора. Окончательные результаты полученных данных полностью исключили наличие вируса у приморца.
Побег зека Беспалова
Одним из самых громких происшествий не только в 2015 году, а вообще в истории Приморья можно назвать побег заключённого Владимира Беспалова. Трижды судимый арестант с протезом вместо одной ноги несколько дней держал в страхе весь город. Преступник расстрелял конвоиров в автозаке 24 марта и скрылся. На поиски беглеца были брошены все силы оперативных подразделений региона. В течение трёх дней убийцу не могли найти. В полицию то и дело поступали звонки от местных жителей о его местонахождении. В итоге на беглого зека вышли только 26 марта в доме по адресу: Сахалинская, 46. При задержании заключённый выстрелил себе в голову и скончался на месте.
Трагедия БАТМ «Дальний Восток»
Морская катастрофа, которая произошла 2 апреля 2015 года в Охотском море, стала настоящей трагедией для многих. Около 4 часов утра по сахалинскому времени произошло крушение большого автономного морозильного траулера «Дальний Восток». В момент крушения на судне находились 132 человека, в том числе 38 приморцев. В результате трагедии погибли 62 человека, 7 пропали без вести. Спаслись только 63 рыбака.
Один из спасшихся во время кораблекрушения моряков, житель Владивостока Дмитрий Дмитриевич рассказал, что во время ЧП они не могли пробиться к гидрокостюмам, на «Дальнем Востоке» не было спасательных шлюпок, а места под них были переоборудованы.
Смерть солиста Мариинки Виталия Ишутина
В начале лета 2015 года во Владивостоке резко оборвалась жизнь директора оперной труппы Приморского театра оперы и балета, солиста Мариинского театра Виталия Ишутина. Его сбил насмерть лихач на Toyota Crown неподалёку от театра во Владивостоке. Страшная авария произошла поздно вечером 17 июня. Водитель иномарки на бешеной скорости протаранил пешеходный переход рядом с театром оперы и балета и сбил Виталия Ишутина. Он мгновенно скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Семья деятеля искусства, где в первой половине года появился второй ребёнок, осталась без отца и мужа.
Расследование уголовного дела по факту аварии заняло 4 месяца, и в конце октября 2015 года стало известно, что прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении виновника ДТП. Свою вину в предъявленном обвинении автолюбитель признал полностью, ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Мужчина, провалившийся в шахту в Артёме
Ещё одна необычная трагедия произошла в сентябре в приморском городе Артёме. В воскресенье, 6 сентября, в приморском городе без вести пропал мужчина. Родственники исчезнувшего выразили уверенность в том, что он провалился в огромный котлован, стихийно образовавшийся около дома. В этот же день на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые непрерывно вели поиски гражданина. Спустя две недели из-за слишком опасных условий для спасателей поиски приостановили. В Приморье прибыли специалисты из другого региона, которые начали новый этап работ. Поиски продолжались больше двух месяцев. Приморцы нашли пропавшего только 10 ноября, на глубине 18 метров.
Страшное убийство девушки на Тихой
Жестокое убийство 19-летней девушки произошло на крыльце круглосуточного магазина «Нурик» на Тихой в ночь с 18 на 19 сентября. Неадекватный мужчина ножом перерезал молодой девушке горло. Конфликт между погибшей, её подругой и убийцей произошёл ещё в магазине. Покинувший торговую точку мужчина дождался девушек на улице и перерезал одной из них сонную артерию. Жительница Владивостока скончалась по дороге в больницу. Позднее сотрудники полиции задержали хладнокровного убийцу, им оказался 37-летний местный житель.
Смерть леопарда Меамура
24 октября 2015 года под колёсами автомобиля на трассе Раздольное — Хасан погиб дальневосточный леопард. Почти сразу специалисты «Земли леопарда» определили, что не стало хищника по кличке Меамур. Имя животному придумал лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко. В связи с происшествием экологи вновь заговорили о необходимости установки на этом участке дороги соответствующих дорожных знаков. В национальном парке «Земля леопарда» заявили, что останки Меамура могут передать в музей. Через несколько дней после происшествия в Сети появился прощальный ролик, посвящённый погибшему зверю.
Дела погибших школьниц
В течение года в Приморье произошло 4 громких трагедии, связанные с гибелью маленьких девочек. Как минимум в 3 случаях школьниц убили.
Первое происшествие произошло в марте этого года. Неподалёку от Дальнегорска в селе Каменка пропала 10-летняя Ярослава Степанова. Волонтёры и полиция искали школьницу больше месяца, пока не нашли тело в коллекторе недалеко от школы. Следствие связывает эту трагедию с несчастным случаем — девочка погибла, потому что провалилась в колодец.
Второе происшествие случилось в конце июля — 10-летняя Ксения Громская ушла из дома в посёлке Кировском 27 июля и не вернулась. Через день тело девочки с признаками насильственной смерти нашли около водоёма. Спустя некоторое время приморская полиция объявила о вознаграждении за любую информацию об убийце.
Не прошло двух месяцев, как в Приморье появилась информация о ещё одной пропавшей малышке — 17 сентября ученица 3-го класса Альбина Ганзей ушла из дома в селе Лазо Дальнереченского района в школу, но назад не вернулась. Тело пропавшей третьеклассницы обнаружили волонтёры спустя несколько дней в километре от школы. Убийца, заметая следы, попытался сжечь тело в высокой траве.
Ещё одна жестокая расправа над ни в чём невиновной девочкой произошла в пригороде Владивостока в конце октября. 11-летняя Ира Шевцова утром 27 октября пошла в школу в посёлке Трудовое, но обратно так и не вернулась. На поиски ребёнка вышли волонтёры и сотрудники правоохранительных органов. Спустя два дня после исчезновения правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Ещё через несколько дней в Интернете начала распространяться ориентировка на некого Игоря Тулянцева 1956 года рождения. Однако полиция упорно опровергала его причастность к случившемуся. 3 ноября 59-летний житель Владивостока был пойман. Он дал признательные показания и рассказал, где спрятал тело девочки. Вечером специалисты нашли тело пропавшей Иры. В День народного единства с девочкой простились одноклассники, друзья и все, кто не мог оставаться в стороне от страшной трагедии. Убийце школьницы предъявлено обвинение по трём статьям Уголовного кодекса.
Ранее РИА «Восток-Медиа» также писало о главных событиях уходящего 2015 года, в список которых вошли 70-летие Победы, первый ВЭФ, становление свободного порта, открытие казино и многое другое.