Телемарафон проекта "Дети Приморья" собрал около 500 тысяч рублей

За неделю до этого в двух детских магазинах краевой столицы был объявлен сбор подарков для детишек из интернатов. К сегодняшнему дню благотворители накупили полторы тысячи подарков: одежды, обуви, игрушек, книг, сувениров. Пока ещё сбор даров не окончен, однако предварительные итоги обрадовали организаторов — сотрудников двух телеканалов Приморья.