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Posted 19 декабря 2015, 08:30

Published 19 декабря 2015, 08:30

Modified 15 декабря 2023, 06:46

Updated 15 декабря 2023, 06:46

Телемарафон проекта "Дети Приморья" собрал около 500 тысяч рублей

19 декабря 2015, 08:30
Ещё до его начала приморцы покупали сиротам подарки

Сегодня в прямом эфире краевого приморского телеканала прошёл телемарафон «Как стать приёмными родителями». Он был посвящён пропаганде семейного устройства детей-сирот. В ходе марафона был объявлен сбор пожертвований на подарки для воспитанников детских домов Приморья. В итоге телезрители внесли на специально открытый счёт почти полмиллиона рублей.

За неделю до этого в двух детских магазинах краевой столицы был объявлен сбор подарков для детишек из интернатов. К сегодняшнему дню благотворители накупили полторы тысячи подарков: одежды, обуви, игрушек, книг, сувениров. Пока ещё сбор даров не окончен, однако предварительные итоги обрадовали организаторов — сотрудников двух телеканалов Приморья.

На призыв помочь детям-сиротам откликнулись тысячи приморских семей. За сегодняшний день новогодняя корзина пополнилась железной дорогой, машинками на пульте управления, мягкими игрушками, наборами для творчества и многим другим. Телевизионщики убедились, что их зрители очень отзывчивы, и преисполнились уверенности, что соберут ещё столько же подарков до конца следующей недели.

Кроме того, в ходе телемарафона ведущие провели онлайн-голосование на тему «Хотели бы вы усыновить ребёнка». Итоги голосования удивили всех - 74 процента выразили готовность стать приёмными родителями.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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