Хабаровские археологи показали всё, что нашли в окрестностях города

Специально для особо любопытных, представили возможность посмотреть, как идут изыскательские работы — в выставочном зале оборудован полевой уголок археолога. Также можно увидеть документы, фотографии и исторические свидетельства о том, что обнаружили близ дальневосточной столицы научные экспедиции ведущих учёных — Арсеньева и Окладникова, а также их последователей — Медведева, Васильева, Шевкомуда. Выставка будет работать вплоть до 31 января 2016 года.