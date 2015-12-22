Хабаровские археологи показали всё, что нашли в окрестностях города

Posted 22 декабря 2015, 03:51
Published 22 декабря 2015, 03:51
Modified 17 сентября 2022, 10:40
Updated 17 сентября 2022, 10:40
Выставка уникальных археологических находок, сделанных в окрестностях Хабаровска, открылась в музее истории города. Экспозиция составлена из предметов уникальной коллекции, которая хранится в фондах краевого музея имени Гродекова. Выставка является первым опытом совместной работы двух учреждений, но, как пообещал директор музея истории города Валерий Герасимов, далеко не последним.
В экспозиции «Истории археологических исследований на территории города и окрестностей» представлены: древнейшая керамика, каменный охотничий инвентарь, реконструированные сосуды эпохи палеометалла и раннего средневековья, костяные и металлические фрагменты амуниции древних воинов, поясные украшения и ритуальные предметы. Для гостей выставки приоткроют завесу тайны над древним прошлым Хабаровска — тут ученые обнаружили одни из древнейших в Приамурье охотничьих стоянок эпохи начального неолита.
Специально для особо любопытных, представили возможность посмотреть, как идут изыскательские работы — в выставочном зале оборудован полевой уголок археолога. Также можно увидеть документы, фотографии и исторические свидетельства о том, что обнаружили близ дальневосточной столицы научные экспедиции ведущих учёных — Арсеньева и Окладникова, а также их последователей — Медведева, Васильева, Шевкомуда. Выставка будет работать вплоть до 31 января 2016 года.