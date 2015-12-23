Приморский край засветился в списке нарушителей ЕГЭ

Posted 23 декабря 2015, 01:45
Published 23 декабря 2015, 01:45
Modified 17 сентября 2022, 10:40
Updated 17 сентября 2022, 10:40
Генеральная прокуратура Российской Федерации представила доклад о нарушениях, которые обнаружили при сдаче ЕГЭ в разных регионах России. В список нарушителей попал и Приморский край.
В 2015 году прокуроры зафиксировали в Приморском крае случаи несоблюдения порядка проведения единого государственного экзамена. Проверяющие выявили два основных нарушения: на сайтах учреждений с опозданием появлялась информация о проведении экзамена, также в некоторых пунктах приёма экзамена отсутствовали пандусы, что нарушило право детей-инвалидов беспрепятственно сдать экзамен. Прокуратура Приморского края направила 9 заявлений в суд о последнем нарушении, в данный момент уже идёт работа по обеспечению школ пандусами. Нарушения прав детей-инвалидов зафиксированы в Архангельской и Волгоградской областях.
В Дагестане и Мурманской области прокуроры выявили случаи использования мобильной связи, шпаргалок и случаи размещения экзаменационных материалов в Интернете. В некоторых ППЭ во время экзамена помимо школьников и организаторов находились посторонние.
Незаконные свидетельства о результатах ЕГЭ выдавали в Удмуртии. Аминистрации школ в Краснодарском крае после прокурорской проверки организовали ремонт 10 автобусов, на которых довозили школьников до ППЭ, так как до этого техническое состояние транспорта ставило под угрозу жизнь обучающихся.
В Астраханской области апелляцию по предметам «математика», «история» и «английский язык» проводили те же преподаватели, которые ранее оценивали экзаменационные работы.
В 2015 году прокуроры выявили более 800 нарушений по всей России, к ответственности привлекли около 350 должностных лиц.