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Posted 23 декабря 2015, 01:45

Published 23 декабря 2015, 01:45

Modified 17 сентября 2022, 10:40

Updated 17 сентября 2022, 10:40

Приморский край засветился в списке нарушителей ЕГЭ

23 декабря 2015, 01:45
В некоторых школах края не подумали о правах детей-инвалидов

Генеральная прокуратура Российской Федерации представила доклад о нарушениях, которые обнаружили при сдаче ЕГЭ в разных регионах России. В список нарушителей попал и Приморский край.

В 2015 году прокуроры зафиксировали в Приморском крае случаи несоблюдения порядка проведения единого государственного экзамена. Проверяющие выявили два основных нарушения: на сайтах учреждений с опозданием появлялась информация о проведении экзамена, также в некоторых пунктах приёма экзамена отсутствовали пандусы, что нарушило право детей-инвалидов беспрепятственно сдать экзамен. Прокуратура Приморского края направила 9 заявлений в суд о последнем нарушении, в данный момент уже идёт работа по обеспечению школ пандусами. Нарушения прав детей-инвалидов зафиксированы в Архангельской и Волгоградской областях.

В Дагестане и Мурманской области прокуроры выявили случаи использования мобильной связи, шпаргалок и случаи размещения экзаменационных материалов в Интернете. В некоторых ППЭ во время экзамена помимо школьников и организаторов находились посторонние.

Незаконные свидетельства о результатах ЕГЭ выдавали в Удмуртии. Аминистрации школ в Краснодарском крае после прокурорской проверки организовали ремонт 10 автобусов, на которых довозили школьников до ППЭ, так как до этого техническое состояние транспорта ставило под угрозу жизнь обучающихся.

В Астраханской области апелляцию по предметам «математика», «история» и «английский язык» проводили те же преподаватели, которые ранее оценивали экзаменационные работы.

В 2015 году прокуроры выявили более 800 нарушений по всей России, к ответственности привлекли около 350 должностных лиц.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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