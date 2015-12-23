Приморский край засветился в списке нарушителей ЕГЭ

В 2015 году прокуроры зафиксировали в Приморском крае случаи несоблюдения порядка проведения единого государственного экзамена. Проверяющие выявили два основных нарушения: на сайтах учреждений с опозданием появлялась информация о проведении экзамена, также в некоторых пунктах приёма экзамена отсутствовали пандусы, что нарушило право детей-инвалидов беспрепятственно сдать экзамен. Прокуратура Приморского края направила 9 заявлений в суд о последнем нарушении, в данный момент уже идёт работа по обеспечению школ пандусами. Нарушения прав детей-инвалидов зафиксированы в Архангельской и Волгоградской областях.