В 2015-м жители Владивостока собрали 2,5 тысячи кубометров пластика

Posted 23 декабря 2015, 04:15
Published 23 декабря 2015, 04:15
Modified 17 сентября 2022, 10:40
Updated 17 сентября 2022, 10:40
В приморской столице по муниципальной программе «Охрана окружающей среды города Владивостока» 200 тысяч горожан приняли участие в 20 общественных акциях по санитарной очистке. Принесло хорошие результаты и внедрение селективного метода сбора мусора.
Как сообщили в управлении охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока, культура раздельного метода сбора мусора прижилась в краевом центре и расширяется. В рамках экологических проектов «Возьми пластик в оборот», «Утилизируй правильно», «Принеси пользу своему городу» горожане собрали и отсортировали 2 500 кубометров пластика, 140 тонн стекла и более 5 тысяч штук ртутьсодержащих отходов, среди которых лампы, градусники и батарейки.
К настоящему моменту во Владивостоке установлено более сотни «пирамидок» для сбора пластиковых бутылок, почти двести специализированных контейнеров для сбора стекла и около 50 специализированных экомодулей для ртутьсодержащих отходов.
По словам Сергея Козлова, начальника отдела экологической безопасности управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока, в администрацию поступает множество обращений от горожан, которые хотят, чтобы на их придомовой территории появились контейнеры по раздельному сбору мусора. Однако они устанавливаются обслуживающими организациями – управляющими компаниями, а также по решению ТСЖ или собственников жилья на основании решения общего собрания собственников жилья многоквартирного жилого дома. «В случае, если ваша управляющая компания даёт вам отрицательный ответ по вопросу установки такого контейнера, вы с письменным заявлением можете обращаться в наше управление, и специалисты помогут решить этот вопрос вместе с управляющей компанией» – разъяснил Сергей Козлов.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, Владивосток – один из немногих в России и первый из дальневосточных городов, в котором активно организован раздельный сбор отходов.