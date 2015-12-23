В 2015-м жители Владивостока собрали 2,5 тысячи кубометров пластика

По словам Сергея Козлова, начальника отдела экологической безопасности управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока, в администрацию поступает множество обращений от горожан, которые хотят, чтобы на их придомовой территории появились контейнеры по раздельному сбору мусора. Однако они устанавливаются обслуживающими организациями – управляющими компаниями, а также по решению ТСЖ или собственников жилья на основании решения общего собрания собственников жилья многоквартирного жилого дома. «В случае, если ваша управляющая компания даёт вам отрицательный ответ по вопросу установки такого контейнера, вы с письменным заявлением можете обращаться в наше управление, и специалисты помогут решить этот вопрос вместе с управляющей компанией» – разъяснил Сергей Козлов.