Хабаровчане смогут автоматически заправляться питьевой водой

Posted 24 декабря 2015, 06:57
Published 24 декабря 2015, 06:57
Modified 17 сентября 2022, 10:40
Updated 17 сентября 2022, 10:40
В Хабаровске сегодня, 24 декабря, запустили в эксплуатацию автоматизированный пункт заправки автоцистерн холодной водой. По словам директора МУП «Водоканал» Владимира Стеблевского, этот объект можно считать ещё одним примером внедрения новых современных технологий.
«Станция оснащена уникальным высокотехнологичным оборудованием, позволяющим полностью автоматизировать процесс и отказаться от участия труда человека. Это и управляющий контроллёр фирмы «Шнайдер Электрик», и запорная арматура компании BERMAD (Израиль), с помощью которой при внезапном отключении энергии автоматически закрывается клапан и предотвращаются потери воды», — отметил Владимир Стеблевский.
Инициаторами капитального ремонта и перевода заправочного пункта в автоматический режим стала служба реализации предприятия, работающая с абонентами. Систему подачи воды и техническое задание разработали инженеры предприятия. По словам начальника службы реализации Сергея Бойко, подобного опыта в зоне Дальнего Востока нет.
«Каждые сутки десятки автоцистерн заправляются здесь холодной питьевой водой, чтобы затем доставить её потребителям, не имеющим доступа к централизованному водоснабжению. Раньше пункт заправки обслуживали два специалиста, которые встречали подъезжающие водовозки, проверяли документы и чеки об оплате, а затем вручную заливали воду. Теперь ситуация кардинально изменилась. Водитель с помощью выданной в службе реализации пластиковой карты через терминал сам запрашивает необходимый объём воды, а система автоматически осуществляет транспортировку требующегося количества воды. Информация о выданных объёмах в ту же секунду поступает в «Водоканал», что современно, технологично, экономически выгодно. На реконструкцию заправочного пункта потребовалось более полутора миллионов рублей, и эти вложения окупятся в течение ближайших трёх лет», — сказал Сергей Бойко.
По информации пресс-службы «Водоканала», автоматизированный пункт заправки питьевой водой находится по адресу: улица Большая, 128.