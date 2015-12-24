Хабаровчане смогут автоматически заправляться питьевой водой

«Каждые сутки десятки автоцистерн заправляются здесь холодной питьевой водой, чтобы затем доставить её потребителям, не имеющим доступа к централизованному водоснабжению. Раньше пункт заправки обслуживали два специалиста, которые встречали подъезжающие водовозки, проверяли документы и чеки об оплате, а затем вручную заливали воду. Теперь ситуация кардинально изменилась. Водитель с помощью выданной в службе реализации пластиковой карты через терминал сам запрашивает необходимый объём воды, а система автоматически осуществляет транспортировку требующегося количества воды. Информация о выданных объёмах в ту же секунду поступает в «Водоканал», что современно, технологично, экономически выгодно. На реконструкцию заправочного пункта потребовалось более полутора миллионов рублей, и эти вложения окупятся в течение ближайших трёх лет», — сказал Сергей Бойко.