Спасённая в Приморье тигрица и её тигрята получили подарки

«Индивидуальная охрана выводков редких больших кошек – обычная практика для Всемирного фонда дикой природы (WWF). Именно так мы поступали на юго-западе Приморья, когда спасали от браконьеров выводки дальневосточного леопарда, этот же алгоритм применяется сейчас для того, чтобы обеспечить спокойствие тигриной семьи в заповеднике «Бастак», – говорит координатор программы по сохранению биоразнообразия WWF России Павел Фоменко. – Я очень надеюсь, что радость по поводу появления первого в этом году тигриного выводка на левом берегу Амура разделяют не только природоохранные организации, но и все жители Еврейской автономной области. Потому что охраняет тигров не техника, а люди, и только при понимании местных жителей можно решить основную сейчас задачу – дать тигрятам возможность благополучно вырасти и, главное, в дальнейшем жить на этой изолированной от основного очага обитания территории».