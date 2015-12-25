Спасённая в Приморье тигрица и её тигрята получили подарки

Posted 25 декабря 2015, 03:18
Published 25 декабря 2015, 03:18
Modified 17 сентября 2022, 10:40
Updated 17 сентября 2022, 10:40
Тигрица Золушка, которую спасли в Приморье в 2012 году, обзавелась выводком на территории заповедника «Бастак». Чтобы обеспечить индивидуальную охрану семейства, Центр «Амурский тигр» и WWF России обеспечили заповедник всем необходимым.
В преддверии Нового года Центр «Амурский тигр» приобрёл для заповедника «Бастак» автомобиль высокой проходимости и снегоход для патрулирования территории и обеспечения охраны тигриной семьи. Амурский филиал WWF России купил заповеднику зимнюю палатку и спутниковый телефон, которые необходимы для мониторинга тигров в северной части заповедника, поскольку там нет жилых строений и сотовой связи. Вручение автомобиля и снегохода состоится сегодня, 25 декабря.
Амурскую тигрицу Золушку спасли в Приморье. В феврале 2012 года охотники нашли в тайге на юго-западе края полугодовалого тигрёнка в крайне истощённом состоянии, с обмороженными лапами и хвостом. По оценкам экспертов, счёт тогда шёл буквально на часы: ещё одну ночь в лесу осиротевший голодный тигрёнок просто бы не выдержал.
Обнаружившие малыша сообщили о своей находке в Охотнадзор Приморского края, и прибывшие сотрудники специальной группы по разрешению конфликтных ситуаций спасли животное от неминуемой гибели. Маленькую тигрицу нарекли Золушкой и передали её на лечение ветеринарам Приморской государственной сельскохозяйственной академии. Тигрёнка немалыми усилиями удалось выходить, и после передержки Золушку поместили в Центр реабилитации амурских тигров и других редких животных в приморском селе Алексеевка. В мае 2013 года тигрицу выпустили в дикую природу в заповеднике «Бастак» на территории Еврейской автономной области, где уже обитал взрослый одинокий самец Заветный. Там сотрудники вели за ней постоянное наблюдение.
И вот совсем недавно, 7 декабря 2015 года, в заповеднике «Бастак» автоматическая камера зафиксировала Золушку с двумя тигрятами. Это первый случай, когда тигрица после реабилитации приносит потомство в дикой природе. Как и предполагали экологи, Золушка создала пару с тигром Заветным, в результате чего родились двое тигрят.
«Теперь самое важное для нас – обеспечить их надёжную охрану. Для этого мы усиливаем патрулирование северной части заповедника», – рассказал директор заповедника «Бастак» Александр Калинин. Эта территория малопроходима, здесь нет жилых строений, нет сотовой связи, поэтому появление в заповеднике высокопроходимого автомобиля, снегохода, спутникового телефона позволит эффективно охранять ареал обитания тигриной семьи.
Как считает директор Приморского филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, с появлением потомства у Золушки можно с уверенностью говорить о возвращении амурского тигра на левый берег Амура. Если животные формируют участок обитания и начинают размножаться, значит, они уже чувствуют себя там полноправными хозяевами. Сейчас на территории Еврейской автономии достоверно обитает шесть полосатых кошек – Золушка с Заветным и двумя тигрятами, а также тигры Боря и Светлая, выпущенные в 2014 году, последние – следующие кандидаты для получения потомства.
«Индивидуальная охрана выводков редких больших кошек – обычная практика для Всемирного фонда дикой природы (WWF). Именно так мы поступали на юго-западе Приморья, когда спасали от браконьеров выводки дальневосточного леопарда, этот же алгоритм применяется сейчас для того, чтобы обеспечить спокойствие тигриной семьи в заповеднике «Бастак», – говорит координатор программы по сохранению биоразнообразия WWF России Павел Фоменко. – Я очень надеюсь, что радость по поводу появления первого в этом году тигриного выводка на левом берегу Амура разделяют не только природоохранные организации, но и все жители Еврейской автономной области. Потому что охраняет тигров не техника, а люди, и только при понимании местных жителей можно решить основную сейчас задачу – дать тигрятам возможность благополучно вырасти и, главное, в дальнейшем жить на этой изолированной от основного очага обитания территории».